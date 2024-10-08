الدكتور الفضل يحقق جائزة مؤسسي الكلية الكندية للوراثة البشرية كأول عالِم خارج نطاق الولايات المتحدة وكندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حقق رئيس قسم الوراثة والطب الدقيق بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض نائب المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) الدكتور ماجد بن عبدالله الفضل، بكلية الطب في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، جائزة مؤسسي الكلية الكندية للوراثة البشرية للتميز والإنجاز.

وتعد هذه الجائزة التي أسست قبل 34 عامًا واحدة من أرفع الجوائز العالمية في مجال الوراثة الطبية، حيث تُمنح تكريمًا للعلماء الذين قدّموا إسهامات بارزة في تطوير أبحاث الوراثة وتحسين الرعاية الصحية من خلال الابتكار.

ويأتي فوز البروفيسور الفضل كأول عالِم من خارج الولايات المتحدة وكندا يتم تكريمه بهذه الجائزة المرموقة، مما يعكس التقدير العالمي لإسهاماته العلمية الكبيرة واعترافًا بإنجازاته الرائدة في الطب الوراثي والدقيق، كم أسهمت أبحاثه المتقدمة في تحقيق تطور مهم لفهم الأمراض الوراثية وتطوير حلول طبية مبتكرة قائمة على أحدث التقنيات.

ويعكس هذا الفوز التقدم العلمي والطبي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، ويعزز دورها الريادي في تقديم حلول طبية مبتكرة لتحسين جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم، كما يبرز هذا الإنجاز التزام المملكة بدعم البحث العلمي وتشجيع التميز والابتكار في مختلف المجالات، مما يعزز حضورها على الساحة العلمية الدولية.

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