كامالا هاريس توضح موقفها من عقد لقاء مع بوتين بشأن أوكرانيا

ذكرت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أنها لن تلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض على حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلة إن "أوكرانيا يجب أن يكون لها رأي في مستقبلها".
وأضافت هاريس، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" بشبكة CBS الأمريكية أذعيت الاثنين: "لن يكون هناك نجاح في إنهاء تلك الحرب دون مشاركة أوكرانيا وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة".
وتجنبت الإجابة عما إذا كانت ستدعم الجهود الرامية إلى توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليشمل أوكرانيا، وقالت بدلا من ذلك إنها قضية "ستتعامل معها إذا وصلت إلى هذه النقطة".
وكانت هاريس التقت بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشهر الماضي، في البيت الأبيض، حيث أكدت دعمها "الثابت" لبلاده.
وأضاف: "كما أوضحت في اجتماعاتنا الستة السابقة وخلال العدوان الوحشي والحرب التي شنها بوتين ضد أوكرانيا، فإن دعمي لشعب أوكرانيا ثابت".
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