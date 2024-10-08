ملح الطعام أكثر العوامل الخطيرة على الشرايين وعضلة القلب

كشف الدكتور حازم خميس أستاذ القلب بمعهد القلب القومى والمشرف العام على أقسام القلب في الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن أخطر الأطعمة التي ترفع الكوليسترول تأتى من الحلويات والنشويات وليس من اللحوم، كما كان يعتقد من قبل، موضحا، أن الناس تعتقد إن أخطر الأطعمة المسببة للكوليسترول نتيجة تناول اللحوم ولكن الخطورة على الشرايين تأتى من الحلويات والنشويات وليس اللحوم.

وأكد الدكتور حازم خميس فى تصريح صحفي، أن حياة المصريين تغيرت تماما وطبيعة شغلهم وطبيعة عدم ممارستهم للرياضة وطبيعة سهرهم، موضحا، إن المصريين من أكثر دول العالم في السمنة، ومن أكثر دول العالم في ارتفاع ضغط الدم، والمصريين من أكثر دول العالم في تناول الأطعمة المليئة بالملح واستخدام ملح الطعام، وهو من أكثر العوامل الخطيرة على الشرايين وعلى عضلة القلب، وعلى المخ، حيث إن الملح أحد السموم البيضاء والسكر أيضا.

أما السموم الصفراء فهى الدهون والكوليسترول، محذرا المصريين من الطبخ بالسمن الصناعى أو الدهون، موضحا أن وإذا كان من الضرورى تناوله لا يتم وضعها على النار يفضل وضعها على الطعام بدون أن يتم وضعها على النار وقليل جدا منها .

وأوضح، إن جميع هذه الأمراض يمكن الوقاية منها أو تحسنها من خلال التعليمات الطبية المستمرة، مضيفا أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفيات في العالم، وهى أهم سبب للوفيات في مصر، موضحا أن الأمراض القلبية التي تصيب المصريين أهمها هي: جلطات القلب، وقصور الدورة الدموية للقلب، وهبوط عضلة القلب، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، مؤكدا أن هذه الأمراض تعتبر أهم الأمراض الرئيسية التي يعانى منها المصريين.

وأضاف، إن آخر الإحصائيات المتعلقة بأمراض القلب في مصر تبين أن نسب الوفيات في المصريين بسبب أمراض القلب تمثل 46%، مؤكدا أن 58% من المصريين فوق 18 سنة يعانون من ارتفاع في ضغط الدم والذى يؤثر على القلب، و18% من المصريين فوق 35 سنة يعانون من هبوط في عضلة القلب.

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