شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث فى جسمك عند الإقلاع عن التدخين.. فوائد لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

الإقلاع عن التدخين أحد أهم القرارات التي يمكن أن تتخذها في حياتك يومًا ما، ولا يمكن أن تعي كم الفوائد الصحية وكم الأمراض التي منعت وصولها إليك بهذه الخطوة المهمة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع بيتر هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الإقلاع عن التدخين قد يعرضك في البداية لأعراض الإنسحاب وبعدها يبدأ جسمك في التعافي وتبدأ أجهزة جسمك في التعامل بشكل سلس، وتبدأ الاستفادة من هذا الإقلاع عن السيجارة، والتخلص من هذا السم تمامًا.

ووفقًا للتقرير فإن هناك أعراض للإقلاع عن التدخين مثل اضطرابات في النوم، والصعوبة في التركيز في البداية، والانفعال والقلق والاضطرابات المزاجية كذلك قد تفترض الشهية بشدة مع شعور بالإمساك والدوخة.

فوائد الإقلاع عن التدخين

أما عن الفوائد التي يمكن أن تحدث وتبدأ في الظهور على جسمك بمجرد إقلاعك عن التدخين بكل أنواعه:

سوف تتحسن في البداية حاسة التذوق لديك وسوف تشعر بمذاق الطعام بشكل أفضل

سوف تتحسن أيضًا حاسة الشم لديك بشكل ملحوظ للغاية

عندما تمارس تمارينك الرياضية تجد أن لياقتك أصبحت أقوى وأفضل ومرونة جسمك أصبحت ممتازة

مستويات الخصوبة لديك سوف تتحسن تدريجيا بشكل ملحوظ

سوف تقي نفسك كل الأضرار الصحية خاصة أمراض الجهاز التنفسي العلوي بأنواعها

سوف تتحسن معدلات نشاطك وعدم شعورك بالخمول وشعورك بالنشاط واليقظة والقوة

تنفسك سوف يكون أفضل وتستطيع صعود السلم ونزوله دون الشعور بأي نوع من ضيق التنفس

النوم بأريحية تامة والتخلص من اضطرابات النوم المختلفة

تقليل نوبات التوتر والقلق والعصبية والاضطرابات المزاجية

تحسن حالة بشرتك ونظراتها

سوف يقل السعال والصفير في صدرك وتصبح رئتيك أكثر صحة وأكثر قدرة على التنفس

سوف تنخفض فرص الإصابة بالقلب والسرطان خاصة سرطان الرئة والسكتات الدماغية والنوبات القلبية

سوف ينضبط ضغط دمك بشكل مميز وملحوظ

ماذا يحدث لجسمك بعد التوقف عن التدخين؟

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة الألمانية "dw"، أن بعد الإقلاع عن التدخين بهذه الأوقات ستحصل علي هذه الفوائد، ومنها:

-بعد 20 دقيقة من تجنب التدخين يعود ضغط الدم لوضعه الطبيعي، وبعد ثماني ساعات يتراجع معدل أحادي أكسيد الكربون في الدم.

- بعد 24 ساعة يتراجع خطر التعرض لسكتة قلبية.

-بعد شهرين إلى ثلاثة آشهر تكون الرئة قد نظفت نفسها من آثار التدخين.

- بعد8 أشهر يصبح نظام المناعة أقوى.

- عقب خمس سنوات من التوقف التام عن التدخين يتراجع خطر الإصابة بجلطة دماغية بنسبة 50 %.

-بعد عشر سنوات يتراجع احتمال الإصابة بسرطان الرئة بمقدار النصف أيضا، وكذلك خطر الإصابة بسرطان الكلى والمريء والقصبات الهوائية ومنطقة الفم.

-بعد 15 عاما من الإقلاع عن التدخين يصبح الجسم وكأنه لم يدخّن أبدا.

- يقل السعال والصفير في صدرك وتصبح رئتيك أكثر صحة وأكثر قدرة على التنفس.

- تنخفض فرص الإصابة بالقلب والسرطان خاصة سرطان الرئة والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.