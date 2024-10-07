شكرا لقرائتكم خبر عن دايت الخيار هيخلصك من وزنك الزائد فى أسبوع بشروط والان مع تفاصيل الخبر

حمية الخيار هي خطة قصيرة الأمد لفقدان الوزن، وعند اتباعها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد الشخص على فقدان ما يصل إلى 7 كجم في خلال أسبوع (7 أيام)، وتركز الحمية على تناول الخيار في معظم الوجبات، إلى جانب الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والدجاج والأسماك والمكسرات والجبن، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

ويقترح النظام الغذائي أنه كلما شعرت بالجوع، تناول "خيارة"، وبغض النظر عن مدى غرابة الأمر، فقد جرب بعض الأشخاص هذا الدايت العصري لتقليل دهون البطن وتحقيق فقدان الوزن السريع.

هل يُفضل اتباع هذا النظام الغذائي؟

الخيار مغذي ومنخفض السعرات الحرارية، لكنه يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والدهون والألياف والكالسيوم والحديد، وهذا يجعل من المهم إقرانه بأطعمة أخرى يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات الجسم اليومية من العناصر الغذائية.

هل ريجيم الخيار فعال في إنقاص الوزن؟

لا توجد دراسات تدعم بشكل خاص فعالية حمية الخيار، وبسبب محتواه المنخفض للغاية من السعرات الحرارية، فقد يكون فقدان الوزن بشكل مؤقت، ويتضمن اليوم العادي تناول ما يقرب من 6 حبات من الخيار مع إضافة الدجاج والبيض وبعض الخضراوات المقيدة الأخرى، بإجمالي حوالي 800 سعر حراري، ولا يحتوي الخيار على أي سعرات حرارية تقريبًا، وبالتالي فمن المؤكد أنه سيتسبب في فقدان الوزن على المدى القصير، ولكن قد يكون من الصعب الاستمرار فى فقدان وزنك على المدى البعيد والحفاظ عليه خاصة بمجرد استئناف نظامك الغذائي الطبيعي.

هل هذا النظام الغذائي لإنقاص الوزن مستدام؟

ومع ذلك، فإن معدل نجاح هذا النظام الغذائي المنخفض يثير المخاوف بشأن فعاليته على المدى الطويل، كما أن الانتقادات الموجهة لهذه الحمية التى تعتمد على الخيار بشكل أساسى، تستند إلى أنه نظام غذائى مقيدًا للغاية ويشجع على عادات الأكل الغير مستدامة منخفضة القيمة الغذائية، ووفقًا للأبحاث، يصعب الالتزام بمثل هذه الأنظمة الغذائية القاسية وقد تتسبب حتى في زيادة الوزن بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي.

لفقدان الوزن على المدى الطويل، يوصي الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن غني يعتمد على الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والدهون الصحية واللحوم الخالية من الدهون، كما أن تجنب تقييد السعرات الحرارية بشكل مفرط قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية طويلة الأمد وزيادة الوزن بشكل ضار.