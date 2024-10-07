شكرا لقرائتكم خبر عن تأكل شعرها.. استئصال كتلة شعر من معدة فتاة بسبب اضطراب نادر والان مع تفاصيل الخبر

نجح الأطباء في إزالة كرة شعر تزن كيلوجرامين من معدة امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا، وذلك في مدينة بريلى بولاية أوتار براديش في الهند، ووفقًا لموقع "تايمز أوف انديا" فإن هذه الفتاة تعانى من حالة نفسية نادرة من خلال أكل شعرها على مدار 16 عامًا دون وعى منها.

ويطلق مصطلح "تريتشوفاجيا" لوصف أكل الفتاة لشعرها عن غير قصد لمدة 16 عامًا، وتسبب ذلك في تكوين كرة من الشعر في المعدة، وكان ذلك سببًا لآلام شديدة عانت منها هذه الفتاة، مما دفعها للذهاب إلى الأطباء لمعرفة السبب، حيث أجرى الفريق الطبي عملية جراحية صعبة لإزالة هذه الكتلة من الشعر من المعدة والتي يبلغ وزنها 2 كيلو جرام.

ما هي هذه الحالة النادرة؟

كانت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا تعاني من مرض أكل الشعر، وهو اضطراب يأكل فيه الشخص شعره بشكل قهري، وترتبط هذه المشكلة بمرض نتف الشعر، وهو مرض عقلي يتسبب في نتف الناس لشعرهم، وبمرور الوقت، تجمع الشعر الذي ابتلعته في معدتها، ليصبح كتلة صلبة تُعرف باسم تريكوبازور، حيث عانت الفتاة من آلام في المعدة لمدة خمس سنوات ولم تكن لديها أي فكرة عن السبب.

كيف تم اكتشافه وتشخيصه؟

لعدة سنوات، استشارت الفتاة وعائلتها العديد من الأطباء، لكن حالتها ظلت دون تشخيص، ولم يكشف التصوير المقطعي المحوسب عن الحقيقة المروعة إلا بعد زيارتها للمستشفى في سبتمبر الماضى، حيث احتوت معدتها على كرة شعر تزن كيلوجرامين، ولم يفاجئ هذا الاكتشاف الأسرة فحسب، بل فاجأ الأطباء أيضًا، حيث إن الحجم غير المعتاد لكتلة الشعر جعل هذه الحالة ظاهرة طبية نادرة، وقد أجرى فريق من الأطباء المتخصصين عملية جراحية دقيقة لإزالة كرة الشعر، وقد تكللت العملية بالنجاح، وخرجت الفتاة من المستشفى بحالة صحية جيدة.وأكد الأطباء على أهمية الاستشارة بعد الجراحة، حيث إن أكل الشعر هو حالة نفسية تتطلب علاجًا طويل الأمد لمنع تكرارها، وستستمر الفتاة في تلقي المشورة لمساعدتها على التغلب على اضطراب أكل الشعر، وتسلط هذه الحالة الضوء على أهمية التشخيص المبكر والرعاية الصحية العقلية، وغالبًا ما لا يتم ملاحظة أكل الشعر لسنوات، كما في هذه الحالة، حيث كانت الفتاة تأكل شعرها دون علم عائلتها، ومع العلاج المناسب، يمكن للفتاة الآن أن تتطلع إلى حياة أكثر صحة.

هل يمكن علاج مرض أكل الشعر الزائد؟

وفقًا لما أشار إليه التقرير، فإنه يمكن علاج نتف الشعر، ولكنه يتطلب عادة مجموعة من العلاجات بسبب آثاره على الصحة العقلية، وترتبط هذه المتلازمة عادة باضطراب نتف الشعر، وهو اضطراب يصنف على أنه اضطراب وسواسي قهري، حيث يمكن للعلاجات السلوكية والعاطفية أن تحدثًا فارقًا في علاج هذه الحالة.