شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومه العالمى.. 5 أسباب تجعل الملابس القطنية الأفضل لصحة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

الملابس القطنية تعد الخيار الأمثل لكل الفئات، فهى الأفضل للصحة العامة وصحة الجلد، وفى اليوم العالمى للقطن، ذكر تقرير نشر في موقع pomp أن الملابس القطنية لها الكثير من الفوائد الصحية للجلد والجسم، وليست فقط مجرد ملمس مريح، وشعور بالاسترخاء، بل أن هناك فوائد تتعدى هذه الرفاهيات، فالملمس القطنى يقى الإصابة بالكثير من المشكلات الجلدية مثل الهرش والحكة، والحساسية الجلدية، والقشور الجلدية، التهابات الجلد والتهابات الحكة المعروفة التي تنتج عن حكة الملابس البوليستر والألياف الصناعية.

فوائد الملابس القطنية

وتابع التقرير أن الملمس القطنى الواسع الفضفاض يعزز من الصحة الجلدية لأنها ألياف لطيفة وهادئة على البشرة، كما أنها مريحة ومتناغمة مع ملمس البشرة الطبيعي، تقى من يعانى من الحساسية الجلدية وأنواع الحساسية الأخرى مثل حساسية الإكسسوار وحساسية المعادن من التهابات متوقعة إذا كان يرتدي ملابس غير قطنية.

تابع التقرير أن الأقمشة القطنية لا تسبب تهيجًا للبشرة مثل باق الألياف ولذا هي مهمة للغاية لصحة الجلد، فالملابس القطنية لا ترفع درجة حرارة الجسم وبالتالي لا تسبب حكة أو حبوب حرارية أو التهابات تذكر.

القطنيات قابلة للتنفس ما يساعدها على تهوية الجلد وعدم تراكم البكتيريا الناتجة عن سوء التهوية على سطحه ما يعزز من الصحة الجلدية.

ويحسن القطن من تقليل فرص تكون البفطريات ونقل العدوى لأنه نسيج يتنفس وبالتالي تهويته سهلة لا تحتفظ بالبكتيريا وليست بيئة صالحة لها.

الملابس القطنية تعزز من سلامة البشرة وصحة الجلد،، وتخفيف حدة القشور التي تتكون على الجلد نتيجة التعرق الزائد ونتيجة تراكم الأتربةعلى سطح الجلد