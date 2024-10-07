شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع حساسية فى موسم الخريف.. اعرف طرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

يجلب موسم الرياح الموسمية في الخريف معه العديد من أنواع حساسية الجلد والطفح الجلدي بسبب ارتفاع الرطوبة وتغير درجات الحرارة، والإكزيما والطفح الجلدي والجرب وما إلى ذلك، لذا، بينما تستمتع بموسم الخريف، كن على دراية بهذه المشاكل وحافظ على سلامتك، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

الطفح الجلدي

مع اشتداد موسم الرياح الموسمية، قد تزداد حالات الطفح الجلدي، وتتسبب الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة في انفجار حبوب اللقاح وإطلاقها في الغلاف الجوي، لا يمكن أن يؤدي هذا إلى حساسية الجلد فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى العطس والسعال، خاصة لأولئك الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح.

سعفة

السعفة هي عدوى فطرية تنتشر عندما يلمس الشخص سطحًا ملوثًا. تتمثل أعراضها في ظهور بقع حمراء دائرية على الجلد وحكة. يمكن أن تظهر في أي جزء من الجسم مثل باطن القدمين والرقبة والإبط وما إلى ذلك.

الجرب

الجرب مرض يسببه سوس طفيلي يزدهر في الماء، إذا لامس الشخص الماء الملوث، فقد يصاب به، هذه العث غير مرئية للعين المجردة، الأعراض هي طفح جلدي، حكة شديدة، تكوين نتوءات صغيرة على الجلد، تأكد من عدم الحكة كثيرًا حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الحالة.

الإكزيما

قد تتطور هذه الحالة الجلدية نتيجة لتغير درجة الحرارة والطقس من المرتفع إلى الرطب. ونتيجة لهذا التحول، قد لا تتمكن بشرتنا من الاحتفاظ بالرطوبة وبالتالي قد تصبح مصابة بالإكزيما. الأعراض هي الحكة والجفاف والبثور والاحمرار

قدم الرياضي

يمكن أن يؤدي احتباس الرطوبة والتعرق الزائد إلى الإصابة بقدم الرياضي. يحدث هذا عادة عندما تبتل جواربنا وأحذيتنا. الأعراض هي تشقق أظافر القدمين وتغير لون الأظافر والحكة وتقشير الجلد

طرق العلاج

1- استخدام المرطبات والمراهم الموضعية التى تقلل من الالتهاب، على سبيل المثال المنشطات الموضعية.

2- يمكن تجربة العلاج البيولوجى القابل للحقن الذى يستخدم لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من التهاب الجلد المعتدل إلى الشديد والذى يصعب السيطرة عليه.

3- يمكن وصف المضادات الحيوية إذا ما اشتبه في وجود عدوى بكتيرية في الجلد أدى إلى حدوث الإكزيما، ولكن يجب تجنب الستيروئيدات عن طريق الفم، فبالرغم من كونها فعالة إلا أن الإكزيما عادة ما تعود عند توقف الدواء.

4- تساعد الملابس الداخلية القطنية وقفازات الجسم على حماية البشرة من الخدش، كما يجب تجنب استخدام منتجات الصابون التي تحتوى على كبريتات لوريل الصوديوم وأي محفزات تسبب تفاعلًا بالجسم.

ضرورة الحفاظ على نظافة الجلد بشكل صحيح لمنع الطفح الجلدى، ولذا يجب الاستحمام مرتين يوميًا للتخلص من العرق والأوساخ التى يمكن أن تسد مسام الجلد وتؤدى إلى العدوى، كما يمكن استخدام صابون خفيف مضاد للبكتيريا لتنظيف بشرتك جيدًا، و ضرورة تجفيف الجلد بعد الاستحمام جيدا.

الوقاية

- يجب تجنب تراكم العرق على الجسم، والحفاظ على بشرتك جافة، لأن العرق يزيد من فرص تراكم الفطريات والبكتيريا، لذا يجب خلع ملابسك وحذائك الرطبين، وتغيير ملابسك إلى ملابس جافة والهدف الحماية من الطفح الجلدى.

- ضرورة اختيار الأقمشة المناسبة القطنية والفضفاضة التى تسمح بمرور الهواء مثل مزيج من القطن والكتان الذى يسمح بتدوير الهواء مع الحفاظ على بشرتك جافة، مع ضرورة تجنب ارتداء الأقمشة الصناعية التى يمكن أن تحبس الرطوبة والحرارة، وتؤدى إلى الإصابة بالطفح الجلدى.

- تناول نظام غذائى صحى غنى بجميع المعادن والفيتامينات التى تعزيز صحة بشرتك، ولذا يجب إدراج الكثير من الخضراوات والفواكه والبذور في نظامك الغذائي لتجنب خطر الإصابة بمشاكل الجلد مثل الطفح الجلدي، مع ضرورة تناول كميات كبيرة من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل.