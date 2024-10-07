شكرا لقرائتكم خبر عن لجميع المراحل العمرية.. النصائح الستة لتعزيز صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يأنى كل عام خلال شهر أكتوبر، حيث أصبحت الصحة النفسية أزمة صحية عالمية يعاني المزيد من الناس منها، مثل الاكتئاب والتوتر والقلق، والقلق المزمن والتوتر وغيرها من الاضطرابات التي تحدث نتيجة لهذه المشكلات.



سواء كنت تواجه مشاكل في الصحة العقلية أو كنت ترغب فقط في الحفاظ على صحتك، فإن إضافة أشياء مثل التأمل أو كتابة اليوميات أو التأكيدات اليومية يمكن أن تساعدك، هذه العادات البسيطة تجلب السلام وتعزز الوعي الذاتي وتقلل من التوتر من خلال تنقية ذهنك، وتصلح لجميع المراحل العمرية وجميع أفراد الأسرة.

نصائح الصحة العقلية من منظمة الصحة العالمية

وفقًا لموقع " هيلث سايد"، شددت منظمة الصحة العالمية على أن الهدف العام لليوم العالمي للصحة النفسية هو زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم وتعبئة الجهود لدعم الصحة النفسية.



أصبحت الصحة العقلية مهمة بالنسبة لجميع الأشخاص بكل الأعمار، بقدر أهمية صحتك الجسدية، لذلك يجب الاهتمام بها كل يوم بقدر اهتمامك بصحتك الجسدية؟

وتوصي منظمة الصحة العالمية بالقيام بهذه الأشياء الستة كجزء من روتينك اليومي لتجنب مشاكل الصحة العقلية:



البحث عن العلاج.



البقاء نشيطا وممارسة الرياضة باستمرار.



البقاء على تواصل مع أحبائك.



النوم ساعات كافية يوميا ليلا من 7 إلى 8 ساعات.



تناول طعاما صحيا.



تحدث عن مشاعرك إذا احتجت إلى ذلك.



