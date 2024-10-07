شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفاكهة تقوى العضلات والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر

لطالما كانت الفاكهة دوما تلعب دورا كبيرا في النظام الغذائى ونجاحه، تعزز الفاكهة الصحية صحة العظام والعضلات والمفاصل، ووفقا لتقرير نشر في موقع avogel.co.uk فإن الحالة الجسم يحتاج على الدوام لتعزيز إمكانياته وقوته من خلال مجموعة من الخيارات التغذوية الصحية، من أبز أنواع هذه الفاكهة هو الرمان، الذي يحتوى على كم هائل من البوتاسيوم والحديد والكالسيوم، ما يجعله فاكهة مميزة تعزز من الصحة العامة وصحة المفاصل والعضلات وتقاوم الهشاشة.

فوائد الرمان

وفقا للتقرير فإن الرمان يحتوى على فيتامين أ ، ب ، ج، وهو معزز للطاقة بشكل كبير، مما يجعله أفضل أنواع الفاكهة التي تعزز من الصحة العامة وقوة العضلات والمفاصل، يعزز الرمان كذلك من تقليل خطر الإصابة بالكثير من الأمراض، والتي من بينها، مشكلات القلب بأنواعها فضلا عن مرض السكر كذلك.

وتابع التقرير موضحا أن الرمان غنى بالحديد والكالسيوم، مما يقى من التهابات المفاصل وبه الكثير من مضادات الأكسدة الصحة التي تحد من مشكلات تأكسد خلايا الجسم، وتحافظ على صحة العظام والمفاصل وتقاوم الهشاشة التي تصيب العظام.

كما أن مضادات الأكسدة تعمل على تقليل فرص الإلتهاابات التي تصيب الجسم، مما يعزز من صحة وقوة العظام والمفاصل، كما أنها تحافظ على خلايا الجسم في أحسن حالاتها، وتقى الجسم الشيخوخة المبكرة للعظام، والهشاشة المبكرة خاصة لدى السيدات، ولابد من تناول الرمان بكميات مناسبة دون إسراف شديد حتى لا يتسبب ذلك في اضطرابات معدية أو هضمية.