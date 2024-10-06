شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار المشى لمدة ست دقائق يساعد فى التحقق من وظائف القلب والرئة والان مع تفاصيل الخبر

إذا لم تكن لديك عادة المشي كل صباح أو مساء، فإن المشي لمدة ست دقائق دفعة واحدة قد يبدو وكأنه وقت طويل حقًا. ولكن إذا كانت لديك مشكلة في الرئة أو القلب، فأنت ترغب في معرفة مدى شدتها، وهنا يأتي دور اختبار المشي لمدة ست دقائق. إنه اختبار شائع يقيس مقدار ما يمكنك المشي به في ست دقائق مع مشاركة خبير طبي بما تشعر به.

قد تشعر بضيق في التنفس أو تجد صعوبة في المشي لمدة ست دقائق إذا لم يكن قلبك ورئتيك قويين بصرف النظر عن تقييم الأشخاص الذين يعانون من حالات القلب والرئة، يمكن أيضًا استخدام اختبار المشي لمدة ست دقائق لقياس قدرة التمرين لدى كبار السن الذين يعانون من حالات صحية أخرى مثل الحالات الروماتيزمية مثل هشاشة العظام، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

ما اختبار المشي لمدة ست دقائق؟

اختبار المشي لمدة ست دقائق هو مقياس بسيط يتم إجراؤه أثناء الإعدادات السريرية وإعادة التأهيل لتقييم قدرة الشخص على ممارسة التمارين الرياضية الوظيفية. الاختبار بسيط وآمن ولا يتطلب أي معدات متطورة. فهو يقيم المستوى دون الحد الأقصى للقدرة الوظيفية للشخص أثناء المشي على سطح مستوٍ وصلب أثناء المشي لمدة ست دقائق.

ويُستخدم هذا الاختبار عادةً لدى الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن ، وقصور القلب، وارتفاع ضغط الدم الرئوي" . كما يُعد التهاب المفاصل، وإصابة الحبل الشوكي، واضطرابات العضلات من الحالات التي يمكن استخدام هذا الاختبار فيها.

غرض اختبار المشي لمدة ست دقائق

الغرض من اختبار المشي لمدة ست دقائق هو اختبار قدرة الشخص على التحمل القلبي الوعائي والرئوي. ويمكن أن يتتبع هذا الاختبار التغيرات في قدرة الشخص على ممارسة التمارين الرياضية بمرور الوقت، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة". ونظرًا لأن هذا الاختبار يقيس وظائف القلب والأوعية الدموية والرئتين، فيمكن اكتشاف المشكلات المهمة في وقت مبكر، وبالتالي يمكن التدخل.

كيف يتم إجراء اختبار المشي لمدة ست دقائق؟

المشى ذهابًا وإيابًا على مسافة محددة مسبقًا، عادةً 30 مترًا، لمدة ست دقائق.

يتم تسجيل المسافة الإجمالية المقطوعة بالأمتار، ويمكن ملاحظة أي ملاحظات إضافية، مثل معدل ضربات القلب ، والجهد المبذول، وتشبع الأكسجين. تتم مقارنة هذه المسافات بالقيم المعيارية بناءً على العمر والجنس والحالة الصحية لتقييم القدرة الوظيفية للفرد.

فيما يلي بعض النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار قبل إجراء اختبار المشي لمدة ست دقائق:

-ارتدي ملابس وأحذية مريحة.

-حافظ على رطوبة جسمك قبل الاختبار، ولكن تجنب الإفراط في تناول السوائل.

-قم بإجراء تمارين الإحماء الخفيفة قبل الاختبار.

-ينبغي تجنب الوجبات الثقيلة والكافيين والمنشطات قبل الاختبار، لأنها يمكن أن تؤثر على معدل ضربات القلب والجهد المبذول.

-يجب عليك التأكد من تناول الدواء مع طبيبك قبل إجراء الاختبار.

ما هي النتيجة الجيدة لاختبار المشي لمدة ست دقائق؟



أغلب البالغين يعتبرون أصحاء إذا تمكنوا من قطع مسافة تتراوح بين 400 و700 متر في ست دقائق ويجب أن تكون النتيجة التي يحصل عليها كبار السن حوالي 300 إلى 600 متر. وقد يحصل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة على درجات أقل، ولكن أي شيء أقل من 300 متر قد يعني وجود ضعف وظيفي كبير.