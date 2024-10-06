شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية وتغير الفصول.. علاجات منزلية تمنع التهاب الحلق.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

يتسبب تغير الفصول في ظهور مجموعة من الأمراض والالتهابات الشائعة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى الألم والتهيج في الحلق، خاصة أثناء البلع، في الواقع، يمكن أن يكون التهاب الحلق مزعجًا، ويمكن أن يساعد فهم أسبابه واستكشاف العلاجات الفعالة في تخفيف الانزعاج، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما الذي يسبب التهاب الحلق؟

يحدث التهاب الحلق أو التهاب البلعوم عادةً بسبب عدوى فيروسية مثل نزلة البرد أو الأنفلونزا، ولكنه قد ينتج أيضًا عن عدوى بكتيرية مثل التهاب الحلق العقدي، وهناك عوامل أخرى تشمل المهيجات البيئية مثل المواد المسببة للحساسية والدخان والتلوث، فضلاً عن الجفاف الناتج عن جفاف الهواء أو التنفس عبر الفم، وبشكل عام، يمكن أن تتراوح الأسباب بين العدوى والمهيجات وعوامل نمط الحياة.

فيما يلى.. العديد من العلاجات البسيطة للمساعدة في تهدئة التهاب الحلق: الغرغرة بالماء الدافئ والملح

فقط امزج ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وقُم بالغرغرة عدة مرات في اليوم، حيث يساعد هذا على تقليل الالتهاب ويقتل البكتيريا في الحلق.

حليب الكركم

يحتوي الكركم على خصائص قوية مضادة للالتهابات والبكتيريا، لذلك اغلي كوبًا من الحليب مع ملعقة صغيرة من الكركم وقليل من الفلفل الأسود، وتناوله دافئًا قبل النوم لتهدئة الحلق.

العسل والزنجبيل

يحتوي العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، بينما يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب، امزج عصير الزنجبيل الطازج مع العسل وتناوله عدة مرات في اليوم لتخفيف الألم.

شاي الأعشاب

يُعرف الريحان بخصائصه الطبية، فقط انقع أوراق الريحان في الماء الساخن، ثم صفِّها واشربها لتخفيف آلام الحلق.

شاي البابونج

البابونج مهدئ ومضاد للالتهابات، ويمكن أن يساعد شرب شاي البابونج في تخفيف الألم في الحلق وتعزيز الاسترخاء.

العرقسوس

يُعرف العرقسوس بتأثيراته المهدئة على الحلق وتقليل الالتهاب.

السمن المتبل

يمكن تناول السمن المنقوع بالتوابل مثل الزنجبيل والكركم للمساعدة في تهدئة الحلق، كما يمكن تناول ملعقة صغيرة منه مباشرة أو إضافته إلى الأطعمة الدافئة.