شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند تناول مزيج بذور الشيا مع الخيار "المنقوع" طوال الليل؟ والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاتجاه السائد للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض بجانب أهداف الحفاظ على وزن مثالي وغيرها، تظهر مجموعة من المكونات الطبيعية الشائعة في كل مطبخ والتي يمكن استغلالها لتحقيق هذه الأهداف الصحية، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" فإن نقع بذور الشيا مع الخيار في الماء طوال الليل هو ممارسة اكتسبت شعبية كبيرة بسبب فوائدها الصحية العديدة وخصائصها المنعشة.

ولا يعمل هذا المزيج على تعزيز الترطيب فحسب، بل يوفر أيضًا مجموعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساهم في تحسين الصحة العامة.

فوائد بذور الشيا

بذور الشيا هي بذور سوداء صغيرة، وهي معروفة بملفها الغذائي المثير للإعجاب، بما في ذلك:

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تعتبر بذور الشيا هي واحدة من أغنى المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد ضرورية لصحة القلب ووظائف المخ.

الألياف

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد في الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء.

البروتين

تحتوي بذور الشيا على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها إضافة رائعة للأنظمة الغذائية النباتية.

مضادات الأكسدة

تحتوي هذه البذور على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

المعادن

بذور الشيا هي مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي تعتبر ضرورية لصحة العظام.

فوائد الخيار

الخيار من الخضروات المرطبة التي تنتمي إلى عائلة القرع، وهي منخفضة السعرات الحرارية وعالية المحتوى المائي، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للترطيب، تشمل فوائدها الغذائية:

الترطيب

يتكون الخيار من حوالي 95٪ من الماء، وهو أحد أفضل الأطعمة للترطيب.

الفيتامينات والمعادن

يوفر الخيار فيتامينات A، C، K، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم.

مضادات الأكسدة

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والعفص، والتي تساعد في تقليل الالتهابات والحماية من الأمراض المزمنة.

كيفية نقع بذور الشيا مع الخيار

عند نقع بذور الشيا والخيار في الماء طوال الليل، تحدث عدة تغييرات، حيث تمتص بذور الشيا الماء، وتتمتع بذور الشيا بالقدرة الفريدة على امتصاص الماء والتمدد بشكل كبير، وعند نقعها، يمكنها امتصاص ما يصل إلى 10-12 ضعف وزنها في الماء، وتشكيل قوام يشبه الهلام، وترجع هذه العملية إلى الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا، والتي تنتفخ وتخلق ملمسًا لزجًا، ويمكن أن يساعد هذا عند تناوله في تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة على الهضم.

ويسمح النقع في الماء بمزج العناصر الغذائية في كلًا من الخيار وبذور الشيا، وهذا بدوره يصنع مشروبًا غنيًا بالعناصر الغذائية يمكن تناوله طوال اليوم.