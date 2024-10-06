شكرا لقرائتكم خبر عن عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية والقهوة ممكن تصيبك بهذا المرض.. بلاش تكتر منها والان مع تفاصيل الخبر

هل تحب عصائر الفاكهة أو المشروبات الغازية أو القهوة؟ حيث تشير نتائج دراستين جديدتين إلى أن الإفراط في تناول أي من المشروبات الثلاثة قد يزيد من فرص إصابتك بالسكتة الدماغية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا لدراسة، فإن تناول عصير فاكهة واحد أو مشروب غازي واحد، أو تناول أكثر من أربعة أكواب من القهوة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، من ناحية أخرى، ويمكن أن يقلل تناول الشاي الأسود والشاي الأخضر من هذا الخطر، وفقًا لدراسات بحثية عالمية جديدة، كما وجد أن شرب 7 أكواب من الماء يرتبط بانخفاض فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتأتي هذه النتائج من تحليلين لمشروع بحثي بعنوان "Interstroke" والذي بحث في تأثيرات تناول المشروبات الغازية وعصير الفاكهة والماء، وتناول الشاي والقهوة على التوالي، وقد نُشرت النتائج المتعلقة بعصير الفاكهة والمشروبات الغازية في مجلة Journal of Stroke، بينما نُشرت النتائج المتعلقة بالشاي والقهوة في المجلة الدولية للسكتة الدماغية.

كم كوب من القهوة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

وجد الباحثون أن شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، في حين أن نفس الكمية من الشاي يمكن أن تقلل من خطر الاصابة بهذه الحالة، وفي أحد التحليلات، اكتشف الباحثون أن تناول مشروب غازي واحد يوميًا، سواء كان محلى بالسكر أو محلى صناعيًا، كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 22٪، ويتضاعف الخطر ثلاث مرات عند تناول اثنين من هذه المشروبات يوميًا.

أسباب زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب شرب عصير الفاكهة

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية قد تنبع من حقيقة أن العديد من المنتجات التي يتم تسويقها على أنها عصير فواكه تحتوي على كميات عالية من المركزات والسكريات المضافة والمواد الحافظة، وتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقد ارتبطت مشروبات عصير الفاكهة بزيادة بنسبة 37٪ في فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب النزيف داخل الجمجمة، مع تناول مشروبين منها يوميًا، يتضاعف الخطر ثلاث مرات، وقد تبين أن النساء يعانين من زيادة فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب النزيف داخل الجمجمة المرتبط بعصائر الفاكهة مقارنة بالرجال.

وأكد الباحثون، أن ليس كل مشروبات الفاكهة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يقول الباحث الرئيسي في الدراستين البروفيسور أندرو سميث، أستاذ علم الأوبئة السريرية في جامعة جالواي والطبيب الاستشاري في مستشفيات جامعة جالواي: "لا يتم تصنيع جميع مشروبات الفاكهة على قدم المساواة، من المرجح أن تجلب عصائر الفاكهة الطازجة فوائد، ولكن مشروبات الفاكهة المصنوعة من المركزات، مع الكثير من السكريات المضافة والمواد الحافظة، قد تكون ضارة، كما يظهر بحثنا أن فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية تزداد كلما زاد عدد مرات تناول الشخص للمشروبات الغازية".

القهوة ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وأشار تحليل آخر إلى أن تناول أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا يزيد من فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 37٪، ولكن الاعتدال في تناولها لا يشكل أي مخاطر.

دور الماء والشاي في الوقاية من السكتات الدماغية

وارتبط تناول أكثر من 7 أكواب من الماء يوميًا بانخفاض فرص الإصابة بالسكتة الدماغية الناجمة عن جلطة، كما أدى شرب الشاي إلى تقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 18-20%، وفقًا للدراسة، حيث ارتبط تناول 3-4 أكواب يوميًا من الشاي الأسود بانخفاض فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29%.

كما ارتبط تناول 3-4 أكواب يوميًا من الشاي الأخضر بانخفاض فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 27%.