شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية تناولها فى الخريف لتعزيز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

يتطلب كل موسم نوعًا معينًا من النظام الغذائي الذي يمكن أن يحمي الشخص من الأمراض والالتهابات الموسمية، ويعزز مناعته بشكل عام.

وفقا لموقع هيلث سايد يجلب فصل الخريف انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث يتكيف الجسم ببطء ويستعد للتعامل مع أشهر الشتاء الوشيكة، ومن المهم تناول الأطعمة الخمسة التالية خلال هذا الوقت من العام.

اليقطين

هذه الفاكهة مرادفة لألوان الخريف وموسم الخريف، فهي غنية بفيتامين أ وبيتا كاروتين والألياف، ويمكن أن تدعم صحة العين ووظيفة المناعة والهضم، ويمكن أن تساعد خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في اليقطين في الحماية من السرطان والالتهابات.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ وفيتامين ج والألياف، وهي تدعم وظائف المناعة وصحة العين وصحة الجهاز الهضمي، كما أن خصائصها المضادة الأكسدة يمكن أن تساعد في الحماية من الالتهابات والسرطان.

الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي والبوتاسيوم التي يمكن أن تعزز صحة القلب ووظيفة المناعة وتساعد في الوقاية من السرطان، كما يعتبر مفيدًا في تقليل الالتهابات وتحسين الوظيفة الإدراكية.

التوت البري

التوت البري غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي والمنجنيز، وهو يدعم صحة المسالك البولية ووظيفة المناعة، كما قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالعدوى والالتهابات.

التفاح

يتم تناول التفاح بشكل شائع خلال هذا الوقت من العام، فهو مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي، ويمكن أن يدعم صحة القلب وإدارة الوزن ووظيفة المناعة، قد يساعد التفاح أيضًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وبعض أنواع السرطان.

