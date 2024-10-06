شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وأعراض اختلال الهرمونات لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 01:00 ص

اختلال الهرمونات واضطراباتها يعني اضطراب كل وظائف الجسم وأجهزته، أيا كانت المرحلة العمرية فإن هذا الاضطراب يولد الكثير من المشكلات الصحية.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع all Americans thanson فإن كبار السن واضطرابات الهرمونات لديهم مشكلة يجب حلها والكشف عنها، فأي اضطرابات تظهر على الجسم لدى كبير السن يتعين عليه أن يفحص المشكلة وأسبابها وطبيعة التعامل معها.

أعراض اضطراب الهرمونات لدى كبار السن

وفقا للتقرير فإن هناك الكثير من العلامات التي قد تظهر على كبير السن وتؤكد اضطراب الهرمونات لديه:

آلام المفاصل

آلام العضلات

اضطرابات بمعدل ضربات القلب

التعرق الشديد

اضطرابات الإخراج

زيادة في الوزن أو فقدان أيضا للوزن

جفاف الجلد بشكل الملحوظ

الحساسية للبرد

اضطرابات مزاجية حادة الغضب أو الاكتئاب

كثرة التبول

بعض الأعراض ترتبط بانقطاع الطمث لدى السيدات مثل الهبات الساخنة، وكذلك إضطرابات المزاج، إنخفاض الرغبة الجنسية واضطرابات النوم

كلها أعراض قد تظهر مجتمع أو منفردة لدى المريض الذي يعاني من اضطرابات الهرمونات في العمر المتقدم.

أما عن أبرز الأسباب التي قد تتسبب في هذه المشكلة:

بعض الأمراض التي يصاب بها كبار السن:

ارتفاع سكر الدم

الإصابة بالسرطانات و الأورام

الأورام التي تصيب الغدد الصماء

الإصابة بالتهابات البنكرياس

النقص الحاد في سكر الدم

التعرض للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي

وهناك أسباب أخرى منها:

انقطاع الطمث لدى السيدات مما يؤثر على هرمونات الاستروجين والبروجسترون بشكل كبير، وإنخفاضهم بشكل حاد

إضطرابات الهرمونات الذكورية لدى الرجال في تلك المرحلة من العمر

اضطرابات الإجهاد الحادة والمزمنة خاصة لدى كبار السن نظرا لاختلال التوازن الهرموني لديهم أو الإجهاد العقلي والنفسي نتيجة التوتر الحاد في بعض الحالات

وأيا كانت الأعراض التي يعاني منها كبير السن فعليه الكشف لدى مختص لتأكيد إصابته باضطرابات هرمونية، والبحث عن العلاج المناسب لحالته.