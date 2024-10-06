شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض ألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

مرض ألزهايمر هو الفقدان التدريجي لخلايا المخ المرتبط بتكوين بروتينات غير قابلة للذوبان في خلايا المخ وحولها، ويؤثر هذا على الذاكرة والتفكير والسلوك، ويتداخل مع الحياة اليومية.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بهذا المرض؟

حتى الآن، لم يتم تحديد سبب واحد لمرض الزهايمر، ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الأشخاص، يحدث المرض نتيجة لمزيج من العوامل الوراثية ونمط الحياة والبيئة التي تؤثر على الدماغ بمرور الوقت - العوامل الأكثر شيوعًا هي العمر (65 عامًا وما فوق) والتاريخ العائلي، على الرغم من ندرة حدوثها، إلا أن هناك تغيرات جينية محددة يمكن أن تضمن تطور المرض.

العلامات المبكرة لمرض الزهايمر

وفقا لموقع " mountelizabeth"، تتراوح العلامات المبكرة لهذا المرض من نسيان الأحداث الأخيرة إلى نسيان المحادثات بأكملها، ومع تقدم شدة المرض، قد يصاب المريض بضعف شديد في الذاكرة وقد يفقد القدرة على القيام بالمهام اليومية الأساسية مثل الاستحمام وتناول الطعام وإجراء المحادثات.

أعراض مرض ألزهايمر

سيظهر على المصابين بمرض الزهايمر سلوكيات معينة مستمرة تتفاقم مع مرور الوقت، وتشمل هذه السلوكيات:

فقدان الذاكرة الذي يؤثر على الأنشطة اليومية.

مشاكل في أداء المهام المألوفة، مثل استخدام الميكروويف.

صعوبات في حل المشكلات.

مشاكل في الكلام أو الكتابة.

فقدان الاتجاه فيما يتعلق بالوقت أو الأماكن.

انخفاض النظافة الشخصية.

تغيرات في المزاج والطباع.

الانسحاب من الأصدقاء والعائلة.

مراحل ظهور أعراض ألزهايمر

من المهم ملاحظة أن أعراض مرض الزهايمر لن تظهر جميعها في وقت واحد، بل تتغير الأعراض وفقًا لمرحلة المرض، وعادةً ما ينقسم مرض الزهايمر إلى 7 مراحل.

المرحلة الأولى: لا توجد أعراض في هذه المرحلة، ولكن بناءً على التاريخ العائلي للمريض، قد يشخص الطبيب المريض بمرض الزهايمر.

المرحلة الثانية: يبدأ المريض بالشعور بأعراض مثل النسيان.

المرحلة الثالثة: تبدأ الأعراض الجسدية والعقلية الخفيفة بالظهور، بما في ذلك ضعف الذاكرة والتركيز، ومع ذلك، نظرًا لأن الأعراض خفيفة في هذه المرحلة، فقد لا يلاحظها إلا مقدم الرعاية المباشر للمريض.

المرحلة الرابعة: على الرغم من أن هذا المرض يتم تشخيصه عادة في هذه المرحلة، إلا أنه لا يزال يعتبر خفيفًا، في هذه المرحلة، يكون فقدان الذاكرة وعدم القدرة على أداء المهام اليومية واضحًا.

المرحلة الخامسة: تبدأ الأعراض المتوسطة إلى الشديدة في الظهور، ومن المرجح أن يحتاج المريض إلى المساعدة من أحبائه أو مقدمي الرعاية.

المرحلة السادسة: في هذه المرحلة قد يحتاج المريض إلى المساعدة في المهام الأساسية، مثل تناول الطعام وارتداء الملابس.

المرحلة السابعة: في المرحلة الأكثر شدة من مرض الزهايمر، قد يعاني المريض من فقدان القدرة على الكلام وعدم القدرة على التحكم في تعابير الوجه.

هل يمكن الوقاية من المرض أو علاجه؟

حتى الآن، لا يوجد علاج لمرض الزهايمر، ومع ذلك، يمكن للعلاجات أن تساعد في إبطاء تقدم المرض وتحسين نوعية الحياة، عادةً ما تساعد أدوية مرض الزهايمر الحالية الأفراد الذين يعانون من المرض على تعظيم وظائفهم والحفاظ على استقلاليتهم لفترة من الوقت.

هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، ابدأ في ابتكار خيارات نمط حياة صحية مثل:

ممارسة الرياضة بشكل متكرر.

تناول نظام غذائي يتكون من المنتجات الطازجة والزيوت الصحية والأطعمة قليلة الدهون المشبعة.

اتبع إرشادات العلاج لإدارة ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول.

الإقلاع عن العادات غير الصحية مثل التدخين.

الحفاظ على حياة اجتماعية نشطة.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أي فقدان غير طبيعي للذاكرة أو أي أعراض أخرى لمرض الزهايمر، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك زيارة طبيبك إذا لم تكن تعاني من أي أعراض ولكنك تتوافق مع عوامل الخطر مثل العمر والتاريخ المرضي والجينات، وترغب في الحصول على رأي متخصص.