شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الكونغو الديمقراطية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت اليوم حملة التطعيم ضد فيروس جدرى القرود، وهو ما يضيف إجراءً حيوياً لاستكمال جهود السيطرة على تفشى المرض المستمرة لوقف انتشار المرض الفيروسى وإنقاذ الأرواح.

وأضافت المنظمة، إنه ستعطى التطعيمات، التى تم إطلاقها فى مقاطعة شمال كيفو الشرقية، الأولوية للعاملين الصحيين والمستجيبين فى الخطوط الأمامية، ومخالطى الحالات المؤكدة، ومخالطى هؤلاء المخالطين، وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر. وسيتم بعد ذلك طرح التطعيم فى 11 من المناطق الصحية الأكثر تضررًا فى مقاطعات إكواتور وشمال كيفو وسانكورو وجنوب كيفو وسود أوبانجى وتشوبو.

وأوضحت، إنه تلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية 265000 جرعة من لقاح MVA-BN تبرعت بها هيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية التابعة للمفوضية الأوروبية، وتحالف اللقاحات جافى Gavi، وحكومة الولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتى، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا: "بينما نحشد الجهود لوقف تفشى جدرى القرود، فإن طرح اللقاح يمثل خطوة مهمة فى الحد من انتشار الفيروس وضمان سلامة الأسر والمجتمعات".

وأضاف: أن "اللقاحات أداة إضافية مهمة فى السيطرة على تفشى المرض ونحن ممتنون لشركائنا الذين تبرعوا بالجرعات. نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية لتوصيل اللقاحات بفعالية إلى أولئك الذين هم فى أمس الحاجة إليها".

وتوصى منظمة الصحة العالمية بتنفيذ التطعيم كجزء من استجابة شاملة تتضمن تعزيز المراقبة، والمشاركة المجتمعية، وتتبع المخالطين، وتدابير الصحة العامة، وإدارة الحالات المناسبة، وتعمل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بشكل وثيق مع السلطات الوطنية لتوسيع وتعزيز جميع تدابير السيطرة الرئيسية لإنقاذ الأرواح وإنهاء تفشى المرض.

ولتعزيز الاستجابة الجارية لتفشى المرض، تم دمج أكثر من 300 خبير من منظمة الصحة العالمية لدعم جهود القضاء على شلل الأطفال فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى استجابة برنامج MPOX. ويتمتع الخبراء بخبرة ميدانية واسعة فى مجال الصحة العامة، وخاصة فى المراقبة النشطة على مستوى المجتمع وفى المرافق الصحية، والتحقيق فى الحالات، وتتبع المخالطين، والتواصل بشأن المخاطر، وكانوا فى طليعة مكافحة شلل الأطفال وغيره من الأمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وفى إطار الاستعدادات لتطعيم الأطفال ضد الحصبة، دعمت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية الوطنية فى مجموعة من المجالات، بما فى ذلك تدريب العاملين الصحيين؛ وتعزيز أنظمة وبنية أساسية لتوصيل اللقاحات مثل تخزين اللقاحات ونقلها؛ والمشاركة المجتمعية؛ فضلاً عن ضمان الإشراف على عملية توصيل اللقاحات عالية الجودة وتقييمها، كما تُبذل جهود لتعزيز التدابير الرامية إلى تحديد ومعالجة المعلومات المضللة والمغلوطة المتعلقة باللقاحات والتواصل مع قادة المجتمع والزعماء الدينيين لزيادة الوصول إلى المعلومات الدقيقة.

وقالت المنظمة، أن لقاحات جدرى القرود Mva-BN غير متوفرة حاليًا، وخاصة فى أفريقيا. فى سبتمبر 2024، مضيفة، أن لقاح MVA-BN باعتباره أول لقاح توافق عليه منظمة الصحة العالمية لجدرى القرود، حيث يضاف إلى قائمة التأهيل المسبق، وهى الخطوة التى من المتوقع أن تسهل الوصول فى الوقت المناسب إلى هذا المنتج الحيوى فى المجتمعات ذات الحاجة الملحة، للحد من انتقال العدوى والمساعدة فى احتواء تفشى المرض.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع الشركاء، بما فى ذلك التحالف العالمى للقاحات والتحصين، واليونيسف، على إنشاء آلية توزيع للجرعات التى تتبرع بها بلدان أخرى وكذلك من عمليات الشراء المباشرة من الشركة المصنعة للقاح.

أبلغت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن أكثر من 30 ألف حالة مشتبه بها ومؤكدة مختبريًا، و990 حالة وفاة منذ بداية عام 2024 - وهو ما يمثل 90% من الحالات المبلغ عنها من 15 دولة فى المنطقة الأفريقية حتى الآن هذا العام.