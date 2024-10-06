شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ طفلك واعرف علامات الإصابة بالوسواس القهري وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يؤثر اضطراب الوسواس القهري على أي شخص، بما في ذلك الأطفال، وبدون علاج فعال، قد يستمر حتى مرحلة البلوغ، ويسبب مشاكل سلوكية ومشاكل نفسية، لذا فإن الاكتشاف المبكر للوسواس القهرى يساعد في العلاج الأفضل ومنع تدهور الأعراض.

وفقًا لما نشره موقع thehealthsite فإن اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو حالة صحية عقلية غالبًا ما ترتبط بسلوكيات وأفكار ومشاعر وأحاسيس متكررة غالبًا ما نستخدم المصطلح لمخاطبة أي شخص مهووس بالنظافة أو أولئك الذين لا يستطيعون إلا تنظيم متعلقاتهم طوال الوقت، وبينما قد تعتقد أن اضطراب الوسواس القهري يحدث في الغالب عند البالغين، فإن الحقيقة هي أن أعراضه تبدأ عادةً بين أواخر الطفولة ومرحلة البلوغ المبكر.

علامات اضطراب الوسواس القهري عند الأطفال

إذا كنت تشك أو لا تدرك علامات التحذير من اضطراب الوسواس القهري عند الأطفال، يجب الحذر من الأعراض مثل الأفكار المستمرة المتطفلة التي تسبب قلقًا كبيرًا، مما يدفع الطفل إلى الانخراط في سلوكيات أو طقوس متكررة لتخفيف الضيق.

ويظهر الأطفال المصابون باضطراب الوسواس القهري قلقًا مفرطًا بشأن التلوث أو الأذى أو الحاجة إلى ترتيب الأشياء بترتيب معين. وقد يتجنبون أيضًا المواقف أو الأشياء التي تثير هواجسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة الملحوظة في الوقت الذي يقضونه في الطقوس القهرية التي تتداخل مع الأنشطة اليومية، مثل الواجبات المدرسية أو التفاعلات الاجتماعية، هي علامة أخرى بالغة الأهمية يجب على الآباء مراقبتها"، ويجب التعرف على الأعراض في وقت مبكر حيث يمكن أن يساعد ذلك في تقديم الدعم والعلاج في الوقت المناسب.

كيف يتم تشخيص اضطراب الوسواس القهري عند الأطفال؟

يتطلب تشخيص اضطراب الوسواس القهري عند الأطفال إجراء تقييم شامل من قبل الأطباء. ويتضمن ذلك تقييم أعراض الطفل وسلوكياته والتاريخ العائلي.

خيارات العلاج للأطفال المصابين باضطراب الوسواس القهري

إذا تم تشخيص طفل مصاب باضطراب الوسواس القهري، فإن خيارات العلاج تشمل العديد من الأساليب العلاجية، مثل العلاج السلوكي المعرفي، وخاصة التعرض والوقاية من الاستجابة (ERP)، والتي كانت فعالة للغاية في الحد من أعراض اضطراب الوسواس القهري.