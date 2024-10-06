شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثير الإفراط في تناول الطعام ليلاً على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من المشاكل التي يسببها تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، فهو يزعج إيقاع الساعة البيولوجية لجسمك وأكثر من ذلك بكثير، اقرأ السطور التالية لمعرفة كيف يؤثر تناول الطعام في وقت متأخر من الليل على صحتك، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقال الأطباء إنه عندما نتناول الطعام في وقت متأخر من الليل، نميل إلى تخزين السعرات الحرارية الزائدة من الطعام على شكل دهون، ولا نستخدم الدهون المخزنة كوقود.

يتباطأ التمثيل الغذائي لدينا في الليل، لذلك لا نستخدم الطاقة من وجبة متأخرة من الليل بشكل جيد.

كما أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يزعج إيقاع الساعة البيولوجية لجسمك، يتعلق الأمر كله بكيفية تعديل جسمك لحساسيته للأنسولين.

هناك سبب يجعل جسمك أكثر حساسية في الصباح، هذا لأنه الوقت الذي يتعين عليك فيه تزويد جسمك بالوقود، وتحريك نفسك واجتياز اليوم.

تزداد مقاومة الأنسولين في الليل، هذا يخزن السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون أثناء النوم.

هناك سبب آخر يجعل تناول الطعام في وقت متأخر أمرًا سيئًا وهو أننا نميل في ذلك الوقت إلى اتخاذ قرارات أقل صحة بشأن ما نستهلكه وهذا يعني أننا في الليل نتناول الأشياء غير الصحية - رقائق البطاطس، البسكويت، الآيس كريم - كل الوجبات السريعة التي نستهلكها، وفي الوقت نفسه، يكون تناول الطعام دون وعي أيضًا.

لا يعرف الكثير من الناس أنه من الجيد أن يكون لديك جدول منتظم لتناول الطعام وروتين وقت الوجبات يتكون من ثلاث وجبات متوازنة يوميًا، مع وجبتين خفيفتين بينهما إذا لزم الأمر ومع ذلك، هناك أوقات لا يمكن فيها تجنب تناول الطعام في الليل.

قد تتعامل مع نوبات عمل في وقت متأخر من الليل، أو بعض المواقف الأخرى. في ذلك الوقت، من المهم أن تختار الأطعمة الصحية.

أيضًا، تأكد من إبقاء كمية الطعام التي تتناولها في وقت متأخر من الليل صغيرة.

تساعدك الحصص الأصغر على النوم بشكل أفضل وتجنب الارتجاع المعدي.

أيضًا، يجب عليك اختيار الأطعمة الغنية بالألياف والمنخفضة السعرات الحرارية والدهون والسكريات البسيطة - فكر في الفاكهة سيساعدك هذا على الشعور بالشبع والرضا.