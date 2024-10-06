شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض نشوى مصطفى بعد تعرضها لذبحة صدرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن تعرضها لأزمة صحية ودخولها المستشفى بعد تعرضها لذبحة صدرية فجأة، وشخص الأطباء حالتها بأنها تعانى من قصور في الشريان التاجي، في هذا التقرير نتعرف على أعراض قصور الشريان التاجى وطرق العلاج.

ما قصور الشريان التاجي؟

وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" فإن قصور الشريان التاجي هو تضييق أو انسداد الشرايين التاجية التي تزود قلبك بالدم الغني بالأكسجين، يحدث هذا لأنه بمرور الوقت، يؤدي تراكم اللويحات (بما في ذلك الكوليسترول) في هذه الشرايين إلى الحد من كمية الدم التي يمكن أن تصل إلى عضلة قلبك.

مع مرض الشريان التاجي، قد لا تلاحظ أي خطأ حتى تتسبب اللويحات في حدوث جلطة دموية تكون الجلطة الدموية مثل حاجز خرساني في منتصف الطريق تتوقف حركة المرور وبالمثل، لا يمكن للدم أن يصل إلى قلبك، وهذا يسبب نوبة قلبية.

قد تعاني من مرض الشريان التاجي لسنوات عديدة ولا تعاني من أي أعراض حتى تعاني من نوبة قلبية، لهذا السبب يعتبر مرض الشريان التاجي "قاتلًا صامتًا".

أعراض قصور الشريان التاجى

قد لا تظهر عليك أي أعراض لمرض الشريان التاجي لفترة طويلة، يستغرق تراكم اللويحات سنوات عديدة، بل وعقودًا ولكن مع تضيق الشرايين، قد تلاحظ أعراضًا خفيفة تعني هذه الأعراض أن قلبك يضخ بقوة أكبر لتوصيل الدم الغني بالأكسجين إلى جسمك.

تشمل أعراض مرض الشريان التاجي المزمن ما يلي:

- الذبحة الصدرية المستقرة: هذا هو أكثر الأعراض شيوعًا، فالذبحة الصدرية المستقرة هي ألم أو انزعاج مؤقت في الصدر يأتي ويختفي بنمط يمكن التنبؤ به، وستلاحظها عادةً أثناء النشاط البدني أو الضيق النفسى، ويختفي هذا المرض عند الراحة أو تناول دواء يعالج الذبحة الصدرية.

-ضيق التنفس: يشعر بعض الأشخاص بضيق التنفس أثناء ممارسة نشاط بدني خفيف.

في بعض الأحيان، تكون أول أعراض مرض الشريان التاجي هي النوبة القلبية.

ما الذي يسبب مرض الشريان التاجي؟

يسبب تصلب الشرايين مرض الشريان التاجي، ويحدث نتيجة تراكم تدريجي للبلاك في الشرايين في جميع أنحاء الجسم، وعندما تؤثر البلاك على تدفق الدم في الشرايين التاجية، فإنك تعاني من مرض الشريان التاجي.

تتكون البلاك من الكوليسترول والفضلات والكالسيوم والفيبرين (مادة تساعد على تخثر الدم) عندما تتراكم البلاك على طول جدران الشرايين، تصبح الشرايين ضيقة ومتصلبة.

يمكن أن تسد البلاك أو تتلف الشرايين، مما يحد من تدفق الدم إلى جزء معين من الجسم أو يوقفه.

عندما تتراكم البلاك في الشرايين التاجية، لا تستطيع عضلة القلب تلقي ما يكفي من الدم، لذا، لا يستطيع قلبك الحصول على الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجها للعمل بشكل صحيح (نقص تروية عضلة القلب)، ويؤدي ذلك إلى عدم ارتياح في الصدر (الذبحة الصدرية) ويعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

هل يمكن الوقاية من قصور الشريان التاجي؟

لا يمكنك دائمًا الوقاية من مرض الشريان التاجي لأن بعض عوامل الخطر خارجة عن سيطرتك ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والمساعدة في منع تفاقمه بهذه الطرق:

- الالتزام بالإقلاع عن التدخين وجميع أنواع تعاطي التبغ.

- تناول الأطعمة الصحية

- احصل على قسط كافٍ من النوم.

- الحفاظ على وزن صحي.

- التحرك أكثر.

- الاستمرار في تناول أدويتك.