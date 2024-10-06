شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. 5 بروتينات نباتية يجب أن تتناولها لتعزيز مقاومة الإنسولين والان مع تفاصيل الخبر

ينصح مرضى السكري بتناول البروتينات النباتية، ويقول الخبراء إنها يمكنها تعزيز مقاومة الأنسولين. فهي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف والبروتينات ولكنها تحتوي على القليل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكر أو لا تحتوي عليها على الإطلاق. وأي طعام لا يحتوي على أي دهون مشبعة أو سكر مفيد لتعزيز مقاومة الأنسولين، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

1 - الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا الجافة على 15 جرامًا من البروتين و15 جرامًا من الألياف، وفقًا للخبراء. كما أنها منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم مما يعني أنها لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. إلى جانب ذلك فهي غنية بالمغنيسيوم والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز الأنسولين.

2 - فول الصويا

فول الصويا هو إضافة صحية أخرى لنظامك الغذائي. فهو يحتوي على 18 جرامًا من البروتين و8 جرامات من الألياف. ويمكن أن يساعد في تعزيز حساسية الأنسولين، وموازنة مستويات الجلوكوز في الدم، وتحسين امتصاص الجلوكوز والتمثيل الغذائي.

3 - العدس

تحتوي العدس على 15.5 جرامًا من البروتين و13.5 جرامًا من الألياف. كما أنها تساعد في تقليل امتصاص الجلوكوز في الجسم عن طريق منع الإنزيمات الهضمية من الوصول إلى النشا.

4 - الحمص

يحتوي الحمص على نسبة عالية من البروتين والألياف، حيث تبلغ نسبتهما 14.5 و12.5 جرامًا على التوالي، وهو من الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي. فهو قادر على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد بدوره في الحفاظ على توازن مستويات الجلوكوز في الدم.

5 - البازلاء

تحتوي على 16 جرامًا من البروتين و16 جرامًا من الألياف. وهي منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم، وتمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أنها غنية بالفيتامينات ويمكن أن تعزز حساسية الأنسولين.