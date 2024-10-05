شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس البرتقال والليمون..7 أطعمة أخرى غنية بفيتامين سي اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يقوم الكثيرون بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي بكثرة، وخاصة خلال تقلبات الطقس لتقوية الجهاز المناعي، وبجانب أن البرتقال والليمون هم الأساس في إمداد الجسم بفيتامين سي، إلا أن هناك العديد من الأطعمة الأخرى.

فوفقًا لموقع healthshots، ففيتامين سي يعد أحد أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك يوميًا لأنه يقوم بعزيز جهاز المناعة، والحد من الإصابة بالأمراض العديدة.

وقدم التقرير العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين سي، ومنها:

- الفلفل الأصفر

الفلفل الأصفر غني بفيتامين سي، حيث يوفر أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة اليومية الموصى بها، فيوفر 343 مليجرامًا من فيتامين سي، وهو ما يمثل 380% من القيمة اليومية الموصى بها، هذا يجعله إضافة ممتازة للسلطات أو الأطعمة المقلية أو حتى كوجبة خفيفة نيئة. بالإضافة إلى فيتامين سي، فإن الفلفل الأصفر منخفض السعرات الحرارية ويوفر الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد في دعم الصحة العامة.

- السبانخ

تعتبر الخضروات الورقية خيارًا رائعًا دائمًا، فيحتوي كوب واحد من السبانخ النيئة المفرومة على 195 ملجم من فيتامين سي أو 217% من القيمة اليومية الموصى بها، وبالإضافة إلى كونها غنية بفيتامين سي، توفر السبانخ العديد من المغذيات الحيوية أخرى مثل فيتامين ك، الذي يدعم صحة العظام.

- الجوافة

إذا كنت تبحث عن فاكهة حلوة غنية بفيتامين سي، فإن الجوافة هي خيار ممتاز، فتوفر الجوافة الواحدة 125 ملجم من فيتامين سي، أي 138% من القيمة اليومية، إلى جانب فيتامين سي، تحتوي هذه الفاكهة الموضعية أيضًا على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على الهضم، واستمتع بها نيئة أو مقطعة إلى شرائح في السلطات أو ممزوجة في العصائر للحصول على طريقة لذيذة لتعزيز تناول فيتامين سي.

- الفلفل الحار

يعتبر مصدر رائع لفيتامين سي، حيث توفر حبة فلفل حار أخضر 109 ملجم من فيتامين سي، بينما تحتوي حبة فلفل حار أحمر على 65 ملجم، ولذا فإن إضافة الفلفل الحار إلى أطباقك لا يمنحها نكهة حارة فقط بل يعزز أيضًا من تناولك لفيتامين سي، ويعزز وظيفة المناعة .

- الفراولة

الفراولة هي فاكهة حلوة ومغذية غنية بفيتامين سي، فيوفر كوب واحد من الفراولة المقطعة (166 جرامًا) 97 مجم من فيتامين سي، وهو ما يمثل 108 بالمائة من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب وتقلل الالتهابات. أضفها إلى حبوب الإفطار أو الزبادي أو العصائر الصباحية للحصول على وجبة منعشة غنية بفيتامين سي.

- الكرنب

يعتبر الكرنب من أكثر الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، وهو مصدر رائع لفيتامين سي، فتحتوي حصة 100 جرام من الكرنب النيئ على 93 ملجم من فيتامين سي أو 103 بالمائة من القيمة اليومية، كما يحتوي الكرنب على مستويات عالية من فيتامين ك ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحمي من الأمراض، ولذا ينصح بأدرج الكرنب في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى السلطات أو مزجه في العصائر.

- الكيوي

الكيوي فاكهة صغيرة ولكنها قوية عندما يتعلق الأمر بمحتوى فيتامين سي، فتحتوي ثمرة كيوي متوسطة الحجم على 56 مليجرامًا من فيتامين سي، وهو ما يمثل 62 بالمائة من القيمة اليومية كما أنه غني بالألياف والفيتامينات الأساسية الأخرى، مما يجعلها وجبة خفيفة مغذية أو إضافة إلى السلطات والعصائر، ومن المعروف أيضًا أن الكيوي يعزز الهضم ويدعم وظيفة المناعة.

- البرتقال

ربما يكون البرتقال أحد أشهر مصادر فيتامين سي، وهو طريقة سهلة ولذيذة لتلبية احتياجاتك اليومية. توفر برتقالة واحدة متوسطة الحجم 83 مليجرامًا من فيتامين سي، وهو ما يمثل 92 بالمائة من القيمة اليومية. يمكن الاستمتاع بالبرتقال كوجبة خفيفة أو عصير أو إضافته إلى السلطات لإضفاء نكهة الحمضيات.

- الليمون

الليمون غني أيضًا بفيتامين سي. تحتوي ليمونة واحدة كاملة على 45 مليجرامًا من فيتامين سي أو 50 بالمائة من القيمة اليومية. يمكنك استخدام الليمون في الصلصات والشاي أو عصره على الخضروات واللحوم لتعزيز النكهة مع إضافة فيتامين سي. ومن المعروف أيضًا أن الليمون يحسن الهضم ويمكن أن يدعم إزالة السموم.