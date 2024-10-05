شكرا لقرائتكم خبر عن لم تحسم بعد.. 5 أمراض يواجهها العلماء منذ مئات السنين والان مع تفاصيل الخبر

كانت الأمراض الطبية موجودة منذ العصور القديمة، فمثلا قرأنا عن أهوال الطاعون في دروس التاريخ، وبمرور الوقت، نجح الطب الحديث في القضاء على بعض الأمراض الأكثر تدميراً، مثل الجدري وشلل الأطفال والحصبة الألمانية والملاريا والدفتيريا، ومع ذلك، لا تزال أمراض مثل السل والنكاف موجودة، ويواجهها الطب حتى الآن، وبينما قد يفاجئك أن الأمراض والأوبئة الـ 5 التالية لا تزال موجودة حتى اليوم، فقد لزم معرفة أن الطب قطع شوطًا طويلاً في علاجها أيضًا وفقا لتقرير مجلة " ساينس ".

5 أمراض يواجهها الطب منذ مئات السنين 1. الجذام

الجذام، المعروف باسم مرض هانسن، تسبب البكتيريا الجذامية العدوى البكتيرية، الجذام، وتؤثر في المقام الأول على الأعصاب والجلد، يتسبب المرض في تغير لون الجلد، وحرق على الجلد، مما قد يؤدي إلى تشوه إذا لم يتم علاجها، يمكن أن يحدث خدر أيضًا، عادةً في اليدين والقدمين.

في وقت ما، كان الأشخاص المصابون بالجذام معزولين في مستعمرات بسبب الخوف من انتقاله بسهولة، لكننا تعلمنا منذ ذلك الحين أن الاتصال الوثيق المطول بشخص مصاب مطلوب لانتشار المرض، معظم الناس محصنون ضد الجذام وهناك تركيبة فعالة من العلاج بالمضادات الحيوية لمن يصابون به، ولكن لم يتم القضاء على المرض.

2. مرض السل

رغم أن مرض السل يعود تاريخه إلى مئات الأعوام ، إلا أن المرض لا يزال يقتل أكثر من مليون شخص كل عام في جميع أنحاء العالم.

تسبب بكتيريا السل هذا المرض، الذي تظهر أعراضه مثل السعال وألم الصدر والحمى وفقدان الشهية، وينتقل السل عن طريق استنشاق الرذاذ الذي يفرزه شخص مصاب يسعل أو يتحدث.

هناك نوعان من طرق الاختبار لمرض السل، اختبار الجلد واختبار الدم، إذا تم اكتشاف إصابة شخص ما بحالة نشطة من مرض السل، فهناك نظام علاجي بالمضادات الحيوية، وعادة ما يتم تناول هذه المضادات الحيوية لعدة أشهر.

3. النكاف

على الرغم من أن مرض النكاف لا يزال موجودًا، فقد انخفضت حالات الإصابة به بنسبة 99% منذ بدء برنامج التطعيم ضد النكاف في أواخر ستينيات القرن العشرين.

عندما يصاب شخص ما بالنكاف، فقد يستغرق ظهور الأعراض ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع - بما في ذلك تورم الفك المؤلم، وانتفاخ الخدين، والتعب، وفقدان الوزن، والحمى، ينتشر النكاف من خلال قطرات الجهاز التنفسي أو اللعاب، ويمكن أن ينتقل عن طريق العطس أو التحدث أو السعال، ويمكن أن ينتشر أيضًا عن طريق مشاركة الأواني أو الشرب من نفس الكوب مع شخص مصاب.

على الرغم من عدم وجود علاج للنكاف، فإن العلاج يشمل عادةً الراحة والسوائل وتسكين الألم، عادةً ما تهدأ الأعراض في غضون 5 أيام تقريبًا.

4. السعال الديكي

السعال الديكي هو مرض بكتيري، ويُسمى أيضًا السعال الديكي - نسبة لبكتيريا بورديتيلا السعال الديكي - ويؤثر على الرئتين والمجرى الهوائي.

تشمل الأعراض بشكل خاص السعال الشديد الذي يؤدي في النهاية إلى استنشاق الشخص للبلغم، مما ينتج عنه صوت "الصياح"، لا يصاب كل من يعاني من السعال الديكي بصوت الصياح المميز. تشمل الأعراض الأخرى سيلان الأنف والحمى واحتقان الأنف.

يتضمن العلاج المضادات الحيوية واللقاحات، ولكن لا يزال من الممكن الإصابة بالسعال الديكي حتى لو تم تطعيمك، وعادةً ما تكون الأعراض أخف عندما يحدث هذا.

5 الطاعون: الموت الأسود

تسبب بكتيريا، يرسينيا بيستيس، مرض الطاعون، وهناك نوعان من الطاعون، هما الطاعون الدبلي والطاعون الرئوي، والطاعون الدبلي هو الأكثر شيوعًا، قتل الطاعون الأسود حوالي 25 مليون شخص في أوروبا خلال العصور الوسطى.

تشمل الأعراض تضخم الغدد الليمفاوية في الفخذ أو الإبط أو الرقبة؛ وارتفاع درجة الحرارة؛ والقشعريرة، وتشنجات العضلات، يمكن أن ينتشر الطاعون من خلال البراغيث المصابة التي ترتبط بحيوان أليف أو حيوان بري صغير.

عندما يشتبه في الإصابة بالطاعون، عادة ما يتم نقل المصابين إلى المستشفى ومعالجتهم على الفور بالمضادات الحيوية، وفي بعض الأحيان يتم عزلهم، وتشمل التدابير الداعمة السوائل الوريدية والأكسجين ودعم التنفس، الطاعون يهدد الحياة ويعتبر سلاحًا بيولوجيًا محتملًا .

