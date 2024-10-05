شكرا لقرائتكم خبر عن تناول كوب من ماء أوراق هذه الفاكهة 3 مرات أسبوعيًا.. يعزز صحة الكبد والبشرة والان مع تفاصيل الخبر

تعرف فاكهة البابايا منذ فترة طويلة بفوائدها الهضمية، وتعد أوراق شجرة البابايا مليئة بالعناصر الغذائية الأكثر قوة التي يمكن أن تساعد في مكافحة العديد من المشكلات الصحية، وقد أصبحت مياه أوراق البابايا تحظى بشعبية متزايدة بسبب فوائدها الصحية المذهلة، حيث يُنصح بشدة بتناولها أو استهلاك مستخلصها لعدة أسباب، كما يوضح موقع "Food-ndtv".

ما الكمية التي يجب أن تستهلكها؟

على الرغم من أنه من المستحسن تناول كوب واحد فقط من مستخلص البابايا ثلاث مرات في الأسبوع، إلا أن ذلك قد يختلف من شخص لآخر، لذلك يجب استشارة طبيبك دائمًا قبل تناول مستخلص أوراق البابايا وتأكد من تناول الجرعة الصحيحة.

فيما يلي.. بعض الفوائد الصحية لمستخلص أوراق البابايا أو تناول ماء أوراق هذه الفاكهة الصحية:

يقاوم حمى الضنك

وذلك عن طريق زيادة عدد الصفائح الدموية، حيث يُعتقد أن ماء أوراق البابايا يزيد من عدد الصفائح الدموية في حالات حمى الضنك، وقد أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لمستخلص أوراق البابايا، عند الإصابة بالعدوى، يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الصفائح الدموية، خاصة أن حمى الضنك تتسبب في انخفاض سريع في عدد الصفائح الدموية، وهو ما قد يكون خطيرًا إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح، ويلجأ العديد من الأشخاص إلى مستخلص أوراق البابايا للعلاج مما يجعله خيارًا طبيعيًا منخفض المخاطر إلى جانب الطب التقليدي.

غنى بمضادات الأكسدة القوية

تحتوي أوراق البابايا على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة القوية، بما في ذلك فيتامين C وفيتامين E والعديد من الفلافونويدات التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي وتمنع تلف الخلايا، لذلك فإن شرب ماء أوراق البابايا بانتظام يمكن أن يساعد جسمك على تحييد هذه الجذور الحرة، مما يحمي خلاياك من التلف، وقد تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في ماء أوراق البابايا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

يُنصح بشدة باستخدام مستخلص أوراق البابايا لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإمساك ومتلازمة القولون العصبي، حيث أن شرب الماء من أوراق البابايا له تأثيرات مطهرة للجهاز الهضمي، ويقلل الالتهابات، ويساعد حتى في نمو البكتيريا المعوية الصحية.

خصائص مضادة للالتهابات

الالتهاب هو السبب الجذري للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك التهاب المفاصل والربو واضطرابات المناعة الذاتية، حيث يحتوي ماء أوراق البابايا على مركبات مضادة للالتهابات مثل القلويدات والفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، ويمكن أن يوفر الاستهلاك المنتظم لماء أوراق البابايا الراحة لأولئك الذين يعانون من آلام المفاصل والعضلات وأعراض الالتهاب الأخرى.

يعزز صحة الكبد

يلعب الكبد دورًا حيويًا في إزالة السموم من الجسم، واستقلاب العناصر الغذائية، وتنظيم وظائف الجسم المختلفة، وتحتوي أوراق البابايا على الأسيتوجينين، الذي يساعد في إزالة السموم من الكبد وحمايته من التلف الناتج عن السموم والأدوية والإفراط في تناول الكحول، حيث تعمل هذه المركبات على تعزيز وظائف الكبد من خلال تعزيز إزالة الفضلات الضارة وتحسين قدرة الكبد على التجدد.

يعزز صحة الجلد

تعتبر مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في أوراق البابايا، مثل فيتامين A وفيتامين C، ضرورية لصحة البشرة، وتساعد هذه العناصر الغذائية على إصلاح خلايا الجلد التالفة، وتعزيز إنتاج الكولاجين، وتقليل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أن ماء أوراق البابايا له خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفطريات يمكن أن تساعد في مكافحة التهابات الجلد وحب الشباب والأكزيما.

يعالج مرض السكري

يُعرف ماء أوراق البابايا بقدرته على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله علاجًا طبيعيًا مفيدًا لإدارة مرض السكري، وقد أظهرت الدراسات أن مستخلص أوراق البابايا يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وتحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز بشكل عام، وقد يمنع الاستهلاك المنتظم لماء أوراق البابايا ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يساعد الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 على إدارة حالتهم بشكل أكثر فعالية.

يعزز المناعة

يحتوي ماء أوراق البابايا على عناصر غذائية تعزز المناعة مثل فيتامينات A، C، E، كما أن مزيج مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات في أوراق البابايا يدعم جهاز المناعة ويقلل من الإجهاد التأكسدي ويعزز إنتاج الخلايا المناعية، ومن خلال شرب ماء أوراق البابايا بانتظام، يمكنك المساعدة في حماية جسمك من العدوى والفيروسات ومسببات الأمراض الضارة الأخرى.

يعزز نمو الشعر

يمكن لماء أوراق البابايا أيضًا أن يساعد في تعزيز صحة الشعر، حيث تعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة في أوراق البابايا، مثل الكالسيوم والحديد والزنك، على تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، وتعمل مضادات الأكسدة على تقليل تساقط الشعر ومنع الشيب المبكر عن طريق تغذية بصيلات الشعر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون ماء أوراق البابايا علاجًا طبيعيًا ضد قشرة الرأس وحكة فروة الرأس، وذلك بفضل الخصائص المضادة للميكروبات الموجودة في تلك الأوراق التي تعمل على تطهير فروة الرأس وإزالة الزيوت الزائدة والأوساخ والبكتيريا التي قد تسبب تهيجًا في فروة الرأس.

طرد السموم من الجسم

يعتبر مستخلص أوراق البابايا من المواد الطبيعية الممتازة لتطهير الجسم من السموم الضارة والفضلات عن طرق الكبد والكلى، حيث يساعد شرب ماء أوراق البابايا على زيادة التخلص من السموم من الجسم، وتقليل احتباس الماء داخل الجسم، وفي نفس الوقت يسمح للأعضاء بالعمل بشكل صحيح، حيث يساعد في إزالة السموم، وبالتالي تحسين الهضم، وحالات الجلد.