شكرا لقرائتكم خبر عن لن تتوقعها.. تغييرات تحدث لجسمك بعد فقدان وزنك والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتحدث الناس عن رحلة فقدان الوزن، فإنهم يذكرون فوائد مشتركة مثل تحسين الصحة، وزيادة الطاقة وارتداء ملابس أكثر ملاءمة، ولكن هناك أكثر من ذلك، هل تعلم أن بعض التغييرات غير المتوقعة تأتي مع فقدان كمية كبيرة من الوزن؟ وذلك من تغير الصوت إلى مقاس الحذاء وحتى الطول، لذلك فإن فقدان الوزن لا يتعلق فقط بمظهر أكثر رشاقة، بل إنه يغير الجسم بطرق قد لا تتوقعها، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. بعض التغييرات غير العادية والمثيرة للاهتمام التي يمكن أن تحدث بعد فقدان الوزن بشكل كبير: تغييرات فى الصوت

الصوت يمكن أن يتغير، فقد يبدو الأمر غريبًا، لكن صوتك قد يتغير بالفعل بعد فقدان قدر كبير من الوزن، فعندما تحمل دهونًا زائدة، فإنها لا تتراكم حول معدتك أو فخذيك فحسب، بل قد تتراكم في مناطق غير متوقعة، مثل الحلق، ويمكن لهذه الدهون أن تضغط على أحبالك الصوتية، مما يجعل صوتك يبدو مختلفًا، ومع فقدانك للوزن، يخف هذا الضغط، وقد يصبح صوتك أكثر وضوحًا أو حتى أعلى نبرة.

قد تبدو أطول

وهنا فائدة أخرى غير متوقعة، وهى أن فقدان الوزن قد يجعلنا في الواقع أطول قليلًا، فعندما نحمل الكثير من الوزن الزائد، فإن ذلك يضع ضغطًا على العمود الفقري والمفاصل، مما يؤدي في النهاية إلى ضغطها بمرور الوقت، وقد يجعلنا هذا الضغط نبدو أقصر قليلًا مما نحن عليه في الواقع، وبمجرد اختفاء الوزن الزائد، يقل الضغط على العمود الفقري، وقد نستعيد بعض الطول، حتى أن بعض الأشخاص، أفادوا باكتسابهم بوصة واحدة بعد فقدان وزن كبير.

قد يتقلص مقاس حذائك

هل لاحظت يومًا أن الأحذية أصبحت فضفاضة بعض الشيء بعد فقدان الوزن؟ وذلك لأن القدمين يمكن أن تفقد الدهون أيضًا، وفي حين أننا لا نفكر عادةً في أقدامنا كأماكن لتخزين الدهون، إلا أنها في الواقع تفعل ذلك، ويمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تقليل حجم أقدامنا.

تغيرات في درجة حرارة الجسم

إن احتمال الشعور بالبرد هو أحد الآثار الجانبية الأقل جاذبية لفقدان الوزن، حيث تساعد الدهون في تكوين طبقة فوق الجسم تحافظ على دفئنا، وعندما نتخلص من الكثير من الدهون، قد يزيد من الحساسية للبرد.