شكرا لقرائتكم خبر عن للمرضعات.. عناصر غذائية لا تتخلى عنها لصحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

خلال فترة الرضاعة، هناك العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة التي يجب عدم التخلي عن تناولها، لتغذية الأم والطفل بشكل جيد، وأيضا لإدرار الحليب.

أكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، أن التغذية السليمة للأم لها دور حاسم في دعم الرضاعة وضمان صحة الأم والطفل أثناء رحلة الرضاعة الطبيعية، ومن المهم فهم العناصر الغذائية الأساسية المطلوبة للأمهات المرضعات، ومنها:

- العناصر الغذائية الأساسية للرضاعة الطبيعية

إن الحديد والكالسيوم والبروتين وحمض الفوليك هي مجرد بعض العناصر الغذائية الأساسية التي يجب على الأمهات المرضعات إعطاؤها الأولوية في نظامهن الغذائي، فتدعم هذه العناصر الغذائية صحتك العامة وتساعد في الحفاظ على إمداد قوي من الحليب لتغذية طفلك.

- أهمية فيتامين د وأحماض أوميجا 3

فيتامين د وأحماض أوميجا 3 من العناصر الغذائية الرائعة للأمهات المرضعات، ويساعد فيتامين د على تنظيم مستويات الكالسيوم في جسمك ويدعم صحة عظام طفلك، بينما تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على تعزيز نمو الدماغ ويمكنها حتى تحسين مزاجك.

- الترطيب وأثره على إدرار الحليب

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا للحفاظ على إمداد صحي من الحليب، يساعد شرب كمية كافية من الماء جسمك على إنتاج الذهب السائل (حليب الثدي) الذي يعتمد عليه طفلك للتغذية.

وقدم التقرير أفكار لوجبات خفيفة صحية للأمهات المرضعات، مؤكدا على ضرورة اختار الأطعمة الجاهزة مثل المكسرات أو الزبادي أو شرائح الفاكهة أو الخضراوات لتبقيك نشيطة.

