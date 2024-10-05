شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين حرقة المعدة وعسر الهضم وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

الارتجاع الحمضي هو حالة عرضية ولكنها شائعة تؤثر على الجميع تقريبًا. يُعرف الشكل المزمن للارتجاع الحمضي باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) والذي يحدث عندما يتدفق حمض المعدة والطعام إلى المريء. يمكن أن يسبب هذا إحساسًا بالحرقان في الصدر والرقبة والحلق، وغالبًا ما يُطلق عليه حرقة المعدة، وعلى العكس من ذلك ، وفي حين يستخدم العديد من الأشخاص كلاً من حرقة المعدة وعسر الهضم بالتبادل، إلا أن الحالتين مختلفتان. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ما هي حرقة المعدة؟

تتميز حرقة المعدة بالشعور بالحرقان في الصدر، والذي يحدث غالبًا بسبب ارتداد الحمض. يمكن أن يسبب الألم وعدم الراحة ألم خلف عظمة الصدر وقد ينتشر إلى رقبتك أو حلقك. و تزداد حرقة المعدة بعد تناول الطعام، وخاصة عند الاستلقاء أو الانحناء.

ومن المهم أن نلاحظ أن حرقة المعدة يمكن أن تنجم عن بعض الأطعمة، مثل الحمضيات والطماطم والبصل والثوم والشوكولاتة. كما أن الأطعمة الغنية بالدهون والتوابل والمقلية هي أيضًا من العوامل المساهمة في ذلك.

ما هو عسر الهضم؟

عسر الهضم، هو مصطلح جماعي لأعراض الجهاز الهضمي المختلفة، وتشمل هذه:

ألم أو حرقة في الجزء العلوي من البطن

الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ

الغثيان

التجشؤ

ارتجاع الطعام أو السوائل

يحدث عادة بسبب عوامل مثل:

تناول الطعام بسرعة كبيرة أو الإفراط في تناول الطعام

تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية أو عالية الحموضة

شرب الكحول أو الكافيين

التدخين

تناول بعض الأدوية

الضغط

عدم الحصول على قسط كاف من النوم

أعراض قد تساعد في التمييز بين حرقة المعدة وعسر الهضم

وقد تبدو حرقة المعدة وعسر الهضم متشابهتين، ولكن هناك بعض الاختلافات في الأعراض التي يجب ملاحظتها.

تسبب حرقة المعدة إحساسًا حارقًا في الصدر وهي نتيجة مباشرة لارتجاع الحمض، حيث يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء. من ناحية أخرى، يتميز عسر الهضم بعدم الراحة أو الألم الحارق في البطن ويمكن أن يكون له أسباب مختلفة، بما في ذلك ارتداد الحمض.

ويمكن أن يصاحب عسر الهضم انتفاخ البطن والغازات الزائدة. التجشؤ المفرط في حين أن حرقة المعدة يمكن أن تؤدي إلى ألم عند البلع.

في كلتا الحالتين، قد تتفاقم الأعراض عند الاستلقاء أو الانحناء. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي عسر الهضم في كثير من الأحيان إلى الشعور بالامتلاء حتى بعد تناول القليل من الطعام.

كيفية علاج كلتا الحالتين والوقاية منهما

تتضمن بعض الطرق الشائعة التي يمكن من خلالها إدارة حرقة المعدة وعسر الهضم والوقاية منهما ما يلي:

تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا بدلاً من وجبات أكبر وأثقل.

تجنب الأطعمة المسببة للحساسية مثل الأطعمة الدهنية والحارة والمشروبات الغازية والكافيين والكحول والتدخين.

الحفاظ على وزن صحي

النوم على الجانب الأيسر

رفع رأس السرير

ممارسة الرياضة بانتظام

إدارة التوتر