شكرا لقرائتكم خبر عن الحليب الذهبى.. يمنحك نومًا هادئًا ويعزز مناعتك.. اعرف مكوناته والان مع تفاصيل الخبر

يُعد حليب الكركم، المعروف أيضًا باسم "الحليب الذهبي"، عنصرًا أساسيًا في الطب التقليدي، ويُصنع هذا المشروب الأصفر النابض بالحياة عن طريق الجمع بين الحليب والكركم، ويمكن إضافة توابل أخرى مثل الفلفل الأسود والزنجبيل، فالفوائد الصحية لحليب الكركم عديدة، مما يجعله خيارًا شائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين صحتهم العامة، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

يمتلك خصائص مضادة للالتهابات

يُعرف حليب الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، ويحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب تمت دراسته على نطاق واسع لقدرته على تقليل الالتهاب، ويرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والزهايمر، ومن خلال دمج حليب الكركم في نظامك الغذائي، يمكنك المساعدة في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بهذه الحالات، وقد سلطت الأبحاث الضوء على التأثيرات المضادة للالتهابات للكركمين، مما يجعل حليب الكركم إضافة قيمة لأسلوب حياة صحي.

يعزز جهاز المناعة

يمكن لحليب الكركم أن يعزز جهاز المناعة لديك، إن الجمع بين الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود يخلق مشروبًا قويًا لتعزيز المناعة، وقد ثبت أن الكركمين الموجود في الكركم يعزز استجابات الجسم للأجسام المضادة، مما يساعد في مكافحة العدوى، كما يعتبر الزنجبيل، وهو مكون رئيسي آخر في حليب الكركم، له خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض الشائعة، فيما يحتوي الفلفل الأسود، الذي يُضاف غالبًا إلى حليب الكركم، على البيبيرين، الذي يعزز امتصاص الكركمين، مما يجعل المشروب أكثر فعالية، لذلك يمكن أن يساعد شرب حليب الكركم بانتظام في تقوية جهاز المناعة لديك، وخاصة خلال موسم تقلبات الطقس حيث تنتشر الإنفلونزا ونزلات البرد.

مفيد لصحة أمعائك

حليب الكركم مفيد لصحة الجهاز الهضمي، وتم استخدام الكركم لعدة قرون لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، وتدعم الأبحاث الحديثة فعاليته، ويحفز الكركمين إنتاج الصفراء، مما يساعد في الهضم ومنع الانتفاخ والغازات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الزنجبيل في حليب الكركم في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الغثيان، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة طب الجهاز الهضمي السريري في عام 2013 أن الكركمين يمكن أن يحسن أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، مما يجعل حليب الكركم خيارًا مهدئًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

يحسن وظائف المخ

يمكن لحليب الكركم تحسين وظائف المخ، فقد ثبت أن الكركمين يتخطى حاجز الدم في المخ، مما يعني أنه يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على المخ، وقد أشارت الدراسات إلى أن الكركمين يمكن أن يزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من المخ (BDNF)، وهو بروتين يعزز نمو الخلايا العصبية الجديدة وهو ضروري للتعلم والذاكرة، وترتبط المستويات المنخفضة من عامل التغذية العصبية المشتق من المخ بالاكتئاب ومرض الزهايمر، ومن خلال شرب حليب الكركم، قد تساعد في تعزيز وظائف المخ وتقليل خطر التدهور المعرفي، وقد أظهرت الأبحاث في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الفوائد المعرفية المحتملة للكركمين، مما يجعل حليب الكركم خيارًا ذكيًا لصحة الدماغ.

تعزيز جودة النوم

يمكن أن يعزز حليب الكركم النوم بشكل أفضل، ويعاني العديد من الأشخاص من مشاكل النوم، ويمكن أن يكون حليب الكركم علاجًا طبيعيًا، والحليب الدافئ نفسه له تأثير مهدئ، مما قد يساعدك على الاسترخاء قبل النوم، ويحتوي الكركم على مركبات يمكن أن تزيد من مستويات السيروتونين والميلاتونين، وهي الهرمونات التي تنظم النوم، ويمكن أن يساعدك شرب كوب من حليب الكركم قبل النوم على النوم بشكل أسرع والاستمتاع بنوم أكثر راحة في الليل، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة علم الأدوية النفسية في عام 2015 أن مكملات الكركمين تعمل على تحسين جودة النوم لدى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم، مما يسلط الضوء على الفوائد المحتملة لحليب الكركم لتحسين النوم.