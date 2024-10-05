شكرا لقرائتكم خبر عن احذر النوم بهذه الطريقة يؤثر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

النوم ضروري للإنسان لأنه الوقت الذي يصلح فيه الجسم نفسه ويستعد لأداء المهام اليومية، وأفضل وضعية نوم للحصول على نوم عميق هي بمثابة تفضيل شخصي للجميع، ومع ذلك، فإنها تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين صحتك أو تدميرها، وأحد هذه الأوضاع السيئة التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتك هو النوم على بطنك، حيث يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يؤدي النوم على البطن إلى إجهاد الرقبة والعمود الفقري، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والألم والضرر المحتمل على المدى الطويل، علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب النوم على البطن آلام الظهر ومشاكل الجهاز التنفسي ويزيد من تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي الضغط على معدتك أيضًا إلى ارتداد الحمض وعسر الهضم والقيء.

مخاطر النوم على البطن وفقًا للأطباء:

ويقول الأطباء إن النوم على البطن يزيد من خطر ارتجاع الطعام واستنشاقه إلى الرئتين، مما قد يسبب الالتهاب الرئوي، ويتم ضغط أنفك على الوسادة، مما يعيق التنفس ويؤدي إلى مضاعفات في الجهاز التنفسى أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم النوم على البطن في الإصابة بمشاكل الجلد مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة بسبب الضغط على الوجه.

طرق الوقاية

لتخفيف هذه المخاطر، فكر في وضعيات نوم بديلة، مثل النوم على ظهرك مع وضع وسادة تحت ركبتيك أو على جانبك الأيمن مع وضع وسادة بين ركبتيك يمكن أن يدعم محاذاة العمود الفقري، ويقلل الضغط على قلبك ورئتيك، ويعزز التنفس المريح، ولمزيد من الوقاية اتبع هذه النصائح قبل النوم:

- تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم، حيث يمكنك تناولها قبل النوم بساعتين أو ثلاثة على الأقل.

- استخدم وسادة داعمة عند النوم (ثابتة ورقيقة)

- الحفاظ على جدول نوم ثابت، حيث يقول الخبراء إن وضعيات النوم مهمة للأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب لأنها قد تسبب عدم الراحة للشخص المعني، حيث لا يفضل في هذه الحالة على وجه الخصوص النوم على على الجانب الأيسر للمرضى الذين يعانون من ضعف صحة القلب مقارنة بالجانب الأيمن، وذلك لأنه أثناء النوم على الجانب الأيسر، يتم ضغط الرئتين، مما يقلل من كفاءة الجهاز التنفسي بشكل عام.