شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون الشعور بالتعب علامة على اضطراب الغدة الدرقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تقع في مقدمة الرقبة، تنتج هرمونات تساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي والنمو والتطور ودرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب وضغط الدم.

يحدث اضطراب الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير أو القليل من الهرمونات الضرورية، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، ولكن لفهم هذه الأعراض، من الضروري أولاً معرفة الأنواع المختلفة من مشاكل الغدة الدرقية.

اضطرابات الغدة الدرقية الشائعة وأعراضها

وفقا لموقع " onlymyhealth"هناك عدة أنواع من اضطرابات الغدة الدرقية، ومن بين أمراض الغدة الدرقية الرئيسية:

فرط نشاط الغدة الدرقية، هو حالة تنتج فيها الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية، مما يتسبب في تسارع عملية التمثيل الغذائي، تشمل الأعراض الشائعة فرط نشاط الغدة الدرقية أو اضطراب نبضات القلب فقدان الوزن، والتعرق، والعصبية.

يحدث قصور الغدة الدرقية، أو الغدة الدرقية غير النشطة، عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، تشمل بعض الأعراض الشائعة تباطؤ معدل ضربات القلب وزيادة الوزن والتعب والحساسية للبرد.

هل يمكن لمشاكل الغدة الدرقية أن تسبب التعب؟

قصور الغدة الدرقية وفرط نشاطها يمكن أن يؤديا إلى التعب والإرهاق.

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة الدرقية كمية غير كافية من الهرمونات، مما يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، ويؤدي هذا الانخفاض في الوظيفة الأيضية إلى انخفاض قدرة الجسم على توليد الطاقة، مما يجعل الأفراد يشعرون بالخمول والإرهاق.

من ناحية أخرى، يتميز فرط نشاط الغدة الدرقية بالإفراط في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي، ورغم أن هذا قد يبدو في البداية وكأنه من شأنه أن يزيد مستويات الطاقة، إلا أن هذا قد يكون له تأثير سلبي على الصحة، زيادة إنتاج الهرمونات يمكن أن يؤدي ذلك في الواقع إلى اضطراب أنماط النوم وزيادة إنفاق الطاقة، مما يؤدي في النهاية إلى التعب، كما أوضح الطبيب.

كيف تعرف أن التعب الذي تشعر به هو أحد أعراض اضطراب الغدة الدرقية

لتأكيد تشخيصك، أوصى التقرير بإجراء عدة اختبارات يمكنها المساعدة في تحديد ما إذا كان التعب مرتبطًا باضطراب الغدة الدرقية، وتشمل هذه الاختبارات:

هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH): يقيس كمية هرمون TSH، وهو الهرمون الذي ينظم وظيفة الغدة الدرقية.

T3 و T4: قياس مستويات هرمونات الغدة الدرقية T3 و T4.

الموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية: فحص الغدة الدرقية بحثًا عن أي خلل.

فحص الغدة الدرقية: يقوم بتقييم وظيفة الغدة الدرقية وتحديد أي عقيدات.

إذا كنت تعاني من التعب المستمر، فاستشر الطبيب لإجراء الاختبارات والتشخيص المناسبين.

كيف يمكن لأدوية الغدة الدرقية أن تساعد

إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية وتشعر بالتعب المتكرر، فإليك كيف يمكن لأدوية الغدة الدرقية أن تساعد في تقليل الأعراض:

موازنة مستويات الهرمونات: في حالة قصور الغدة الدرقية، تعمل الأدوية على استبدال هرمونات الغدة الدرقية المفقودة، واستعادة التمثيل الغذائي الطبيعي ومستويات الطاقة.

السيطرة على فرط نشاط الغدة الدرقية: يمكن للأدوية إبطاء نشاط الغدة الدرقية المفرط، مما يقلل من الإنتاج المفرط للهرمون وينظم إنفاق الطاقة.