شكرا لقرائتكم خبر عن يحسن تدفق الدم إلى المخ.. فوائد لا تتوقعها لمساج الرأس مرة أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

نحن نعلم جميعًا أن تدليك الرأس يمنح شعورًا بالراحة، ولكن هذه ليست كل الفوائد، قد يكون تدليك الرأس مفيدًا لصحة الدماغ، بصرف النظر عن أنه يمنحنا ذلك الاسترخاء الذي نحتاج إليه بشدة، فإن تدليك الرأس أسبوعيًا يمكن أن يقودنا إلى مساحة ذهنية أفضل، إنها طريقة طبيعية لتعزيز وظائف الدماغ، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كل ما تحتاج إلى معرفته حول فوائد تدليك الرأس وكيفية القيام بذلك بالطريقة الصحيحة:

تحسين تدفق الدم إلى المخ

عندما نقوم بتدليك فروة الرأس برفق، يتلقى المخ المزيد من الأكسجين والمغذيات بسبب ما يفعله هذا التدليك في تعزيز الدورة الدموية، وهذا يساعد في النهاية على جعل الوظيفة الإدراكية في أفضل حالاتها، كما أن تحسن حالة تدفق الدم إلى الدماغ سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على الانتباه والذاكرة والتركيز، بالإضافة إلى ذلك، تقل احتمالية الإصابة بالصداع.

يقلل من التوتر والقلق

يُشكل الإجهاد جزءًا كبيرًا من نمط حياتنا، ولكن الإجهاد، إذا لم يتم التحكم فيه، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتنا بشكل عام، ويعمل تدليك الرأس أسبوعيًا على تخفيف آثار الإجهاد بشكل طبيعي من خلال تهدئة الجهاز العصبي، حيث يعمل التدليك والضغط اللطيف على تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي، مما يساعد الجسم على الاسترخاء، وقد لوحظت تأثيرات إيجابية على هرمون التوتر وضغط الدم ومعدل ضربات القلب بعد تدليك فروة رأس الموظفات في المكاتب لمدة تتراوح من 15 إلى 25 دقيقة، وفقًا لإحدى الدراسات.

يعزز صحة الشعر واسترخاء الدماغ

هل تعلم أن هناك علاقة بين صحة الدماغ وصحة الشعر؟ إن التدليك المتكرر للرأس مفيد لشعرنا وكذلك الدماغ، وذلك من خلال تحفيز بصيلات الشعر، حيث يعمل تدليك فروة الرأس على زيادة نمو الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس، ويمكننا أيضًا من تحقيق شعور عميق بالاسترخاء بمساعدة هذه التدليكات المهدئة، فهي تساعد في رفع معنوياتنا وتقليل الإجهاد العقلي، وعلى المدى الطويل، قد يؤدي هذا إلى تحسين الشعور بالسلام والوضوح العقلي .

فيما يلى.. أفضل التقنيات البسيطة لتدليك الرأس لتعزيز نشاط الدماغ:

استخدام الزيت زيت جوز الهند

يمكن استخدام كمية صغيرة من زيت اللوز أو جوز الهند أو زيت الزيتون، ويمكن مضاعفة الاسترخاء عن طريق تدفئة الزيت برفق قبل الاستخدام.

ابدأ من الصدغين

استخدم أطراف أصابعك لتدليك الصدغين بلطف بحركات دائرية، حاول أن تكون قويًا ولطيفًا في نفس الوقت.

انتقل إلى فروة الرأس

ارفع الضغط برفق وانتقل إلى أعلى رأسك، وتأكد من تدليك منطقة فروة الرأس بالكامل بحركات دائرية.

انتبه إلى قاعدة الجمجمة والرقبة

غالبًا ما يكون الجزء الخلفي من رأسك ورقبتك متيبسًا، لذلك لا تتجاهلهما، لذلك قُم بالتدليك لمدة 10-15 دقيقة، مرة أو مرتين في الأسبوع، لتجربة الفوائد.