شكرا لقرائتكم خبر عن احرصى عليه فى الدراسة.. فوائد الفول السودانى لذاكرة وعقل طفلك والان مع تفاصيل الخبر

الفول السوداني أحد أهم الخيارات الصحية التي يمكن أن تعزز من صحة طفلك وسلامته، فهو من المكسرات الهامة والمفيدة التي تعزز من الصحة العامة وتعزز من كم الدهون الصحية التي تدخل للجسم بشكل عام في حصته اليومية.

وفقا لتقرير نشر في موقع peanut institute فإن الفول السوداني أحد أهم الخيارات الصحية لدماغ وعقل طفلك خاصة في أيام المدارس، وضرورة الاهتمام بتناوله في هذه الفترة لتعزيز صحة الدماغ.

فوائد الفول السودانى للطفل

الفول السوداني تأتي أهميته بشكل خاص للأطفال نتيجة احتوائه على الكثير من المواد الصحية والعناصر المفيدة، فهو يحتوي على النياسين وفيتامين ب ، تلك الفيتامينات الهامة والمرتبطة بشكل كبير بالتقليل فرص الإصابة بالتدهور المعرفي وزيادة معدل الإدراك والتركيز والإنتباه، كما يحتوي على مضادات الأكسدة الصحية تلك التي تتعامل مع تأكسد خلايا الجسم، وبالتالي يصبح الجسم أكثر نضارة ونشاطا ويقظة، كما يحمي من الأمراض وتعزز المناعة، كما يحتوي على المنجنيز الهام والصحي لدماغ الطفل وجسمه ومستوى سكر الدم لديه.

ومن أبرز فوائد الفول السوداني للأطفال:

ـ يعزز قدرتهم العقلية وصحة الدماغ لديهم.

ـ يعزز الفول السوداني وفيتامين ب الذي يحتوي عليه من إنتاج الطاقة، وبالتالي يصبح الطفل أكثر يقظة وقوة ونشاط.

ـ يعزز الفول السوداني من تطور الدماغ لدى الأطفال بشكل سليم ومتدرج وجيد.

ـ يحتوي الفول السوداني على الكولين الذي يعزز من التركيز والانتباه وتقليل حدة التشتت كما يعزز من الأعصاب وعمل النواقل العصبية.

ـ يعزز الفول السوداني من الدهون الصحية التي تدخل لجسم الطفل، فيشعر بالشبع مما يجعله أكثر قدرة على التركيز والإدراك.

ـ يعزز النحاس الذي يحتوي عليه الفول السوداني من إنتاج الخلايا العصبية، وتعزيز صحة الدماغ.

ـ يعزز الفول السوداني من قوة ملاحظة الأطفال وتعزيز يقظتهم ونشاطهم.

ينصح بحفنة يوميا أو يوما بعد يوم للطفل من الفول السوداني، ولا يجب أبدا الإسراف في تناولهم حتى لا يزيد وزن الطفل أو يعاني من إضطرابات معوية أو مشكلات صحية أخرى.