شكرا لقرائتكم خبر عن ينظم نسبة السكر ويدعم صحة القلب.. 9 فوائد لتناول هذا المشروب والان مع تفاصيل الخبر

سواء كنت تحاول إنقاص وزنك الزائد أو تريد التحكم في مستويات السكر في الدم أو خفض مستويات الكوليسترول السيئ، فإن تناول مزيج بذور الشيا والقرفة يمكن أن يصنع عجائب في علاج هذه الحالات، وذلك لأن هذين المكونين معًا يشكلان مزيجًا قويًا يساعد في الشفاء بالإضافة إلى إدارة العديد من الحالات الصحية، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 9 فوائد صحية لتناول مشروب القرفة مع بذور الشيا: تحسين صحة الجهاز الهضمي

بذور الشيا مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وعند نقعها في الماء، تتمدد بذور الشيا وتشكل مادة تشبه الهلام، مما يساعد في الهضم من خلال العمل كمضاد حيوي، فيما تشتهر القرفة أيضًا بخصائصها المضادة للالتهابات ويمكنها أيضًا تهدئة الجهاز الهضمي، مما يجعل هذا المشروب علاجًا طبيعيًا للانتفاخ.

تنظيم نسبة السكر في الدم

بذور الشيا والقرفة لديهما قدروة كبيرة على المساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم، حيث تعمل بذور الشيا على إبطاء هضم الكربوهيدرات، مما قد يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد ثبت أن القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، والجمع بين هذين المكونين يجعل منه مشروبًا مثاليًا لمرضى السكري ويحسن أيضًا الصحة الأيضية.

دعم صحة القلب

إن إضافة القرفة وبذور الشيا إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تعزيز صحة القلب بعدة طرق، فبذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية لتقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول، ومن ناحية أخرى، تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، وفي الواقع، قد يساعد تناول هذا المشروب بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تحسين مستويات الدهون وتعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل، كما تساعد القرفة بشكل خاص في تقليل مستويات الدهون الثلاثية بشكل طبيعي.

إدارة الوزن

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فإن هذا المشروب هو أقوى مزيج من الألياف من بذور الشيا، ويمكن أن تكون الخصائص الحرارية للقرفة مفيدة لإدارة الوزن، حيث يساعدك محتوى الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، ويمكن أن تساعد القرفة أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يسهل حرق السعرات الحرارية، كما يمكن أن يساعد هذا المشروب كوجبة خفيفة في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ودعم جهود إنقاص الوزن .

تحسين صحة العظام

بذور الشيا هي مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وبينما تحتوي القرفة أيضًا على مركبات قد تساعد في تحسين كثافة العظام، تعمل هذه المكونات معًا على تعزيز صحة العظام وتساعد في منع الإصابة بحالات مثل هشاشة العظام، وهو أمر مهم بشكل خاص للنساء وكبار السن.

تعزيز الهضم

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في الهضم وتعزز صحة الأمعاء، حيث تتمدد الألياف الموجودة في بذور الشيا عند ملامستها للماء، مما قد يساعد في منع الإمساك والحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.

خصائص مضادة للالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بقضايا صحية مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري، وتمتلك كلًا من القرفة وبذور الشيا خصائص مضادة للالتهابات، حيث تحتوي القرفة على مركبات البوليفينول التي ثبت أنها تقلل الالتهاب في الجسم، في حين أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا يمكن أن تساعد في خفض علامات الالتهاب، وقد يساعد الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب في إدارة الالتهاب وتعزيز الصحة العامة.

تعزيز مستويات الطاقة

توفر بذور الشيا مصدرًا مستدامًا للطاقة بسبب محتواها العالي من البروتين والدهون الصحية، فهى تطلق الطاقة ببطء، مما يمنع انهيار الطاقة المفاجئ، ويمكن أن يعزز إضافة القرفة مستويات الطاقة من خلال تحسين الدورة الدموية وتدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، لذلك يمكن تناول هذا المشروب قبل التمرين.

تحسين الوظيفة الإدراكية

يمكن للعناصر الغذائية الموجودة في بذور الشيا والقرفة أيضًا دعم صحة الدماغ، حيث تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا ضرورية للحفاظ على الوظيفة الإدراكية وقد تساعد في الحماية من التدهور المرتبط بالعمر، وقد ارتبطت القرفة بتحسين الذاكرة والمعالجة الإدراكية، ويمكن أن يكون دمج هذا المشروب في روتينك طريقة لذيذة لتغذية دماغك وتعزيز الوضوح العقلي.

طريقة عمل مشروب بذور الشيا والقرفة

أضف ملعقة كبيرة من بذور الشيا إلى كوب من الماء ثم أضف نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة اترك الخليط لمدة 10-15 دقيقة حتى تمتص بذور الشيا السائل وتشكل هلامًا، وتناوله دافئًا كما يمكنك إضافة العسل للتحلية.