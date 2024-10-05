شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على صحة جلدك وبشرتك بهذه المشروبات والان مع تفاصيل الخبر

المشروبات التي تزيد من إنتاج الكولاجين في جسمك تؤثر علي مظهرك بشكل جيد، وتجعلك تظهر بمظهر أصغر من عمرك، ولذا يجب تناول الأطعمة والمشروبات التي تزيد من إنتاج الكولاجين في جسمك للحصول علي جلد وبشرة صحية، وفقا لموقع onlymyhealth.

- شوربة العظام

غنية بالكولاجين والأحماض الأمينية والمعادن وتوفر العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الجلد، فشربها بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد وتعزيز ترطيب البشرة بشكل عام.

- مياه غنية بالحمضيات

يعد الحفاظ على ترطيب الجسم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مرونة الجلد، والماء المنقوع بالحمضيات هو وسيلة منعشة للقيام بذلك، فالحمضيات، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، غنية بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي حيوي لتخليق الكولاجين، ويمكنك نقع شرائح من الحمضيات المفضلة لديك في الماء والاستمتاع بهذا المشروب المنشط طوال اليوم.

- العصائر الخضراء

تعد طريقة رائعة لتعزيز تناول الكولاجين مع تزويد جسمك بالفيتامينات والمعادن الأساسية. إن الجمع بين الخضراوات الورقية مثل السبانخ أو الكرنب مع الفواكه مثل التوت والموز والأفوكادو يخلق مشروبًا غنيًا بالعناصر الغذائية، و يمكنك إضافة ملعقة من مسحوق الكولاجين للحصول على دفعة إضافية من البروتين، مما يعزز إنتاج الكولاجين في جسمك.

- عصير البنجر

عصير البنجر هو مشروب غني بالعناصر الغذائية ويمكن أن يصنع العجائب لبشرتك. يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة والنترات، التي تعمل على تحسين الدورة الدموية وتساعد في توصيل العناصر الغذائية الأساسية إلى خلايا بشرتك. تعمل هذه الدورة الدموية المتزايدة على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى بشرة أكثر شبابًا. يمكنك الاستمتاع بعصير البنجر بمفرده أو مزجه مع مكونات أخرى مثل التفاح والزنجبيل لمزيد من النكهة.

- حليب الكركم

غالبًا ما يُشاد بالكركم باعتباره من التوابل القوية، والمعروفة بفوائدها المضادة للالتهابات وخصائصها المحببة للبشرة. لا يعمل هذا المشروب المهدئ على تعزيز إنتاج الكولاجين فحسب، بل يساعد أيضًا تقليل الالتهاب للحفاظ على بشرتك شابة ومشرقة، ما عليك سوى مزج مسحوق الكركم مع الحليب الذي تفضله، سواء كان من منتجات الألبان أو بديل نباتي.