شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توافق على استخدام لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى بجرعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنها أضافت لقاح فيروس الورم الحليمي البشري لقائمة الاستخدام بجرعة واحدة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تأكيد استخدام منتج Cecolin، وهو رابع منتج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) الذي تم تأهيله مسبقًا من قبل المنظمة، في جدول جرعة واحدة.



تم اتخاذ القرار بناءً على بيانات جديدة حول المنتج الذي استوفى المعايير المنصوص عليها في توصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2022 للاستخدام كلقاح لفيروس الورم الحليمي البشري في جداول جرعة واحدة، سيساهم هذا الإنجاز المهم في تحسين الإمداد المستدام بلقاحات فيروس الورم الحليمي البشري - مما يسمح بوصول المزيد من الفتيات إلى اللقاحات التي تمنع سرطان عنق الرحم.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إنه على عكس معظم أنواع السرطان الأخرى، لدينا القدرة على القضاء على سرطان عنق الرحم، إلى جانب التفاوتات المؤلمة المرتبطة به، ومن خلال إضافة خيار آخر لجدول التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري بجرعة واحدة، نكون قد خطونا خطوة أخرى نحو التخلص من سرطان عنق الرحم".

وقال، إن أكثر من 95% من حالات سرطان عنق الرحم التي تحدث على مستوى العالم كل عام، والتي يبلغ عددها 660 ألف حالة، ناجمة عن فيروس الورم الحليمي البشري. وكل دقيقتين، تموت امرأة بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه على مستوى العالم، وتحدث 90% من هذه الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومن بين البلدان العشرين الأكثر تضرراً بسرطان عنق الرحم، توجد 19 دولة في أفريقيا.

وأكد ، لقد تعطلت عمليات طرح لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بسبب نقص الإمدادات العالمية منذ عام 2018، كما أدت تحديات الإنتاج التي واجهتها إحدى الشركات المصنعة في وقت سابق من هذا العام إلى المزيد من النقص، مما قد يؤثر على ملايين الفتيات المحتاجات إلى لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري في أفريقيا وآسيا.

وقالت الدكتورة كيت أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية: "إن تطعيم 90% من الفتيات بالكامل بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري بحلول سن 15 عامًا هو هدف الركيزة الأولى لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم، ونظرًا للتحديات المستمرة في مجال الإمداد، فإن إضافة منتج لقاح الجرعة الواحدة يعني أن البلدان ستتمتع بخيارات أكبر من اللقاحات للوصول إلى المزيد من الفتيات".

يمكن الآن استخدام عدد متزايد من منتجات اللقاحات التي تم تأهيلها مسبقًا للاستخدام في جدول جرعتين في جدول جرعة واحدة، تم دمج مؤشر استخدام الجرعة الواحدة لهذا اللقاح الإضافي، Cecolin، في الإصدار الثاني من الوثيقة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الاعتبارات الخاصة باختيار منتج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (كما هو موضح في الجدول 4 من هذه الوثيقة)، كما هو الحال بالنسبة للأدوية واللقاحات الأخرى، عندما تكون هناك بيانات تدعم الاستخدام المعدل، مسترشدة بفائدة صحية عامة واضحة، يمكن للهيئات الاستشارية للصحة العامة أن توصي بالاستخدام "خارج التسمية" ، حتى يضيف المصنع هذا الاستخدام المعدل إلى ملصقه.

تشير البيانات العالمية الصادرة في 15 يوليو 2024 إلى أن تغطية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بجرعة واحدة بين الفتيات في سن 9-14 عامًا زادت من 20% في عام 2022 إلى 27% في عام 2023,0 في عام 2023، كانت 37 دولة تنفذ جدول الجرعة الواحدة, اعتبارًا من 10 سبتمبر 2024، كانت 57 دولة تنفذ جدول الجرعة الواحدة.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن اعتماد جدول الجرعة الواحدة أدى إلى وصول لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري إلى ما لا يقل عن 6 ملايين فتاة إضافية في عام 2023.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعهدت البلدان والشركاء بتقديم ما يقرب من 600 مليون دولار أمريكي في تمويل جديد للقضاء على سرطان عنق الرحم، ويشمل التمويل 180 مليون دولار أميركي من مؤسسة بيل وميليندا جيتس، و10 ملايين دولار أميركي من اليونيسف، و400 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. وإلى جانب الالتزام القوي المستمر من جانب التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ستساعد هذه الاستثمارات في تسريع عمليات تقديم لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وتعزيز التغطية به بين الفتيات بحلول عام 2030.

قامت منظمة الصحة العالمية بتأهيل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري الخامس مسبقًا

ومن الأخبار الجيدة الأخرى حصول لقاح فيروس الورم الحليمي البشري الإضافي Walrinvax على موافقة مسبقة من منظمة الصحة العالمية في 2 أغسطس 2024، مما يجعله المنتج الخامس المتاح في السوق العالمية، وسيساهم هذا في توفير إمدادات أكثر استدامة من لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري، مما يتيح لمزيد من الفتيات تلقي اللقاح. وقد حصل لقاح Walrinvax على موافقة مسبقة بجدول جرعات مكون من جرعتين، وسوف تكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتقييم ما إذا كان يمكن التوصية بهذا اللقاح بجدول جرعات واحدة في المستقبل.