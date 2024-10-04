فواز العنزي: المشي 4000 خطوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب(فيديو)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الدكتور فواز العنزي بروفيسور أمراض القلب والباطنة بمستشفى جامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية،إن المشي اليومي يساعد في الحفاظ على صحة جسمك.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع إكس أن المثبت علميا حول عدد الخطوات التي نمشيها في اليوم الواحد للتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفيات المصاحبة له المشي من 3000 إلى 4000 خطوة يوميا .

وأشار إلى أن المشي من 6000 إلى 7000 خطوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض سكر الدم ويقلل من أرقام ضغط الدم، كذلك المشي من 8000 إلى 10000 خطوة يوميا يقلل من الإصابة بالسمنة والاعتلال الذهني وحتى يساعد علي الشفاء من حالات الاكتئاب.

https://x.com/drfawazalenezi/status/1795879710326419808

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