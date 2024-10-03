شكرا لقرائتكم خبر عن دايت الصيام المتقطع.. 5 مشروبات هتساعدك على التخلص من وزنك والان مع تفاصيل الخبر

لقد أحدث الصيام المتقطع ضجة كبيرة في عالم إنقاص الوزن، ويعتبر هذا النوع من الدايت مناسب بشكل خاص للأشخاص ذوي البنية الجسدية الكاملة، وهم ببساطة من يتمتعون ببنية جسدية أكثر استدارة وأمعاء أكبر بشكل طبيعي، مما يعني أنهم يستغرقون وقتًا أطول لهضم الطعام، بطبيعة الحال فإن الهضم ببطء يجعل الصيام المتقطع مناسبًا لهم تمامًا مقارنة بأولئك الذين لديهم أمعاء أقصر، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

وبما أن الصيام المتقطع يعتمد على قضاء وقت طويل دون تناول طعام، يساعد هذا النوع من الدايت الأشخاص من ذوي البنية الجسدية الكاملة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديهم بشكل فعال وإدارة الوزن بكفاءة أكبر، لذلك إذا كنت من هؤلاء الأشخاص وتفكر في إتباع نظام الصيام المتقطع، يمكنك تناول هذه المشروبات لتعزيز فقدان الوزن بكفاءة خاصة خلال ساعات الصيام.

فيما يلى.. 5 مشروبات يمكن تناولها لتعزيز فقدان الوزن خلال فترة الصيام عن الطعام:

الماء

يعد الماء حجر الأساس في ترطيب الجسم، وهو ضروري للغاية، وسواء تم تعزيزه برشة من الليمون أو النعناع، فإنه ينعش الجسم دون إضافة أي سعرات حرارية، ويمكنك تناول الماء الدافئ في الصباح لتطهير الجهاز الهضمي، فهى تعتبر بداية بسيطة، ولكنها فعالة.

الشاي العشبي

يُعد تناول أنواع الشاي العشبي أمر مفيد للغاية للأشخاص الذين يتبعون الصيام المتقطع، خاصة الأنواع الخالية من الكافيين مثل شاى البابونج والنعناع، حيث تعمل على تهدئة المعدة ولن تقطع صيامك، ولإضفاء لمسة من البهجة، جرب إضافة الريحان إلى شاي الزنجبيل، والمعروف بقدرته على تعزيز المناعة، حيث يمنحك كوبًا من الشاي شعورًا بالراحة.

القهوة السوداء

القهوة السوداء هي صديق جيد لمن يتبع نظام الصيام المتقطع، فهي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتزيد من التركيز، خاصة لو تم تناولها دون إضافة السكر أو الحليب.

ماء جوز الهند

يعد ماء جوز الهند من العناصر الأساسية في النظام الغذائي خاصة لو كمنت تبحث عن التخلص من الكيلو جرامات الزائدة، وهو مشروب غني بالسعرات الحرارية ولكنه في الوقت نفسه غني بالإلكتروليتات، وإذا تم تناوله بحكمة، فإنه يرطب الجسم خاصة بعد التمرين.

ماء الكمون

يساعد ماء الكمون على الهضم، وهو علاج تقليدي، وذلك عن طريق نقع بذور الكمون طوال الليل، وتناوله أثناء فترة الصيام، وهو مشروب منعش ومزيل للسموم.