شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من الإصابة بالفيروسات مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على الصحة خلال تقلبات الطقس من الأمور التي يجب القيام بها عن طريق اتباع العادات الصحية، وتعزيز المناعة من أهم النصائح خلال هذه الفترة.

وصرح الدكتور عبد العظيم الحفني أستاذ المناعة وأمراض الدم في كلية طب عين شمس، بأن تعزيز جهاز المناعة يحميك من الإصابة بالفيروسات والأمراض الأخرى المرتبطة بتقلبات الطقس، وهناك العديد من الحيل الأخرى.

أهم النصائح التى قدمها الدكتور الحفنى -الغذاء السد المنيع

استمد طاقتك من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة كالشوفان والقمح، والبروتينات، فهذه العناصر الغذائية تجعلك أكثر صحة وقوي المناعة، وتحميك من الأمراض، لافتا إلى ضرورة وضع الأطعمة التي تحتوي علي فيتامين سي ود والزنك في قائمتك اليومية.

-أكثر من السوائل وخاصة الماء

حماية الجسم من الإصابة بالجفاف، من الأمور الجيدة فالترطيب والحماية من الجفاف تعد السلاح القوي الذي يمنح جهازك المناعي الحماية من الفيروسات خلال تقلبات الطقس، ولذا ينصح بتناول من 2 إلى 3 لتر ماء يوميا وذلك للتخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وتقوية جهازك المناعي.



- الحرص على ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة تساهم بشكل ملحوظ في زيادة ضخ الدم في الجسم، وخاصة القلب، وتنشيط الدورة الدموية، ولذا فإتباع المشي يوميا لمدة لا تقلي عن 15 دقيقة متواصل تحميك وتقوي مناعتك وخاصة خلال فترة تقلبات الطقس.

-النوم

الأرق، أو عدم أخذ قسك يومي كافي من النوم يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، نعم هذا ما أكدته حفني، مشيرا إلى أن المناعة القوية تعتمد في الأصل على النوم الجيد والصحي، ولذا عليك النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا، لافتا الى ضرورة النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا.

كما قدم أستاذ المناعة، بعض النصائح الأخري التي تحميك من الإصابة بالفيروسات خلال تقلبات الطقس، ومنها:

- تهوية المنزل جيدًا عن طريق فتح النوافذ وخاصة خلال فترة الظهير للسماح بضوء الشمس الدخول للمنزل والتخلص من أي ميكرويات.

- في حالة وجود أتربة في الجو، عليك تجنب النزول والتعرض لها، وفي حالة النزول عليك الاستحمام فور الرجوع وتعقيم الجسم وغسل الملابس.