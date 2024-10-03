شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تخس.. 5 أطعمة ممنوع تناولها لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تحاول التخلص من الوزن الزائد والتمتع بصحة جيدة، عليك تجنب بعض الأطعمة عالية السعرات الحرارية، المؤدية لزيادة الوزن، قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes. أن هناك 5 أطعمة ينصح بتجنبها للحصول علي وزن مثالي وصحي، خالية من تراكم الدهون داخل الجسم، ومنها:

-الوجبات السريعة

يجب الانتباه إلى عاداتك الغذائية وأن تتجنب الأطعمة المحددة التي قد تعيق جهودك في إنقاص الوزن، ولذا تجنب تناول البطاطس المحمرة والكحك والوجبات السريعة، فهي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسكريات المضافة، والتي تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن، فيمكنك تناولها ولكن باعتدال دون الإفراط.

-المشروبات السكرية

تحتوي المشروبات السكرية، مثل الصودا، على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر المضاف، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2022 ، فإنها ترتبط ارتباطًا واضح بزيادة الوزن ويمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة، إذا تم استهلاكها دون مراقبة، فتتراكم هذه السعرات الحرارية السائلة بسرعة ولا تشبع الجوع، و حتى عصائر الفاكهة يمكن أن تكون مشكلة بسبب محتواها العالي من السكر، ولذا ينصح بتجنبها.

-الأطعمة المقلية

من الأفضل تجنب البطاطس المقلية والدجاج المقلي والأطعمة الدهنية المفضلة الأخرى، فهي عادة ما تكون عالية السعرات الحرارية والدهون غير الصحية، وتساهم في زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى، فهل تعلم أن دراسة أجريت عام 2016 وجدت أن البطاطس المقلية ورقائق البطاطس لا تحتوي فقط على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، بل إن تناولها يرتبط بزيادة الوزن والسمنة.

-الخبز الأبيض والمكرونة

هذه الأنواع من الخبز تحتوي على الكثير من السكر المضاف، فأجريت دراسة عام 2014 وجدت أن تناول شريحتين (120 جرامًا) من الخبز الأبيض يوميًا كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن بنسبة 40 بالمائة، فإن هذه الكربوهيدرات المكررة يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، ولذا ينصح باختيار بدائل الحبوب الكاملة بدلاً من ذلك لفقدان الوزن.

-اللحوم الغنية بالدهون

قطع اللحوم الحمراء الدهنية واللحوم المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة، وهناك العديد من الدراسات التي كشفت عن جود صلة بين استهلاك اللحوم وزيادة الوزن، لكن النتائج مختلطة وليس من الواضح ما إذا كان استهلاك اللحوم هو السبب الوحيد.

فتوصلت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2019 إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء كان مرتبطًا بزيادة خطر زيادة الوزن.

