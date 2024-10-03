شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الفواكه مضاد للأكسدة ويخفف من آلام الجسم والان مع تفاصيل الخبر

الفاكهة هي المصدر الأبرز والأهم والخيار الأفضل والمثالي لأي نظام تغذوي صحي، نظام يهدف بالفعل لتعزيز المناعة والصحة العامة والحصول على السكريات من مصادرها الطبيعية التي لا تخل بسكر الدم ولا تخل بتوازن الجسم وسلامته.

بعض أنواع الفاكهة لها فائدة عظيمة بخلاف الفيتامينات والمعادن والسكريات الصحية، التي تحتوي عليها وتمد الجسم بها، الا أنها قد تكون سببا في تعزيز صحة الجسم وتقليل التهاباته وتخفيف حدة آلامه وأيضا.

وفقا لتقرير نشر في موقع arthritis فإن بعض أنواع الفاكهة يجب أن تتخيرها كي تتمتع بصحة جسدية وصحة مفاصل جيدة، قد نعاني من بعض آلام الجسم أو بعض الآلام المزمنة والتي تجعلنا نشعر بالخمول والرغبة في الراحة وعدم القدرة على الحركة ومزاولة مهامنا اليومية بشكل مريح.

ومن بين أهم أنواع الفاكهة الصحية التي تخفف من آلام الجسم والتهاباته هو العنب الداكن أو العنب الأحمر أو العنب الأسود، تلك الأنواع بشكل خاص من العنب مفيدة وصحية وتحتوي على مجموعة من المركبات والمضادات التي تعزز من قوة الجسم وسلامته وسلامه الأعصاب وقوتها أيضا.

تحتوي هذه الأنواع من العنب على مضادات أكسدة صحية وبوليفينول تلك المادة الهامة والصحية التي تعزز من التئام الجروح والتئام الالتهابات وتقليل تأكسد الجسم والخلايا مما يخفف من ألم الجسم العام.

يحتوي العنب الداكن أيضا على مركبات مفيدة للقلب مثل الريسفيراتول التي تعزز من صحة الأوعية الدموية وسريان الدم وتحسين وظيفتها مما يخفف من آلام الجسم واوجاعه العامة، تلك المادة بشكل خاص مضادة للالتهابات بشكل قوي وتعتبر مركبا نشطا وجيد يعمل على تخفيف الالتهابات وآلام الجسم واوجاع العضلات كما انه يخفف بشكل كبير من هشاشة العظام والآلام الناتجه عنها.

وجدت دراسات أن العنب الداكن يساعد على تأخير علامات الشيخوخة في الجسم نظرا لكم مضادات الأكسدة الذي يحتوي عليه، ولكن عاد ونصح التقرير بضرورة الاعتدال فى كميات تناول العنب لأن بها نسبة من السكريات ليست بقليلة وزيادة تلك الجرعه قد يؤثر في نظام الجسم بالكامل ويخل بمستويات سكر الدم إذا ما اصرفنا في تناوله.