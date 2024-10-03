شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصلين على وجه أنحف من نظامك الغذائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

هل تبحثين عن وجه أنحف ولكنك لا تستطيعين التخلص من الانتفاخ واحتباس الماء؟ .. وفقًا للخبراء، بصرف النظر عن إنقاص الوزن، فأنت بحاجة إلى تعلم بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة والتي يمكن أن تساعدك في التغلب على مظهر الوجه المنتفخ، وذلك في أقل من عشرة أيام.. وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية.



وفقًا للخبراء، على الرغم من أن الوزن هو السبب الرئيسي وراء الوجه المتورم، إلا أن عادات نمط الحياة المختلفة يمكن أن تؤثر أيضًا على شكل الوجه، بحسب موقع تايمز ناو.



يتدفق الماء في جسمك عبر مجرى الدم ويحدث التورم إذا تراكمت السوائل في منطقة معينة مثل وجهك ويديك وساقيك. لذا، للتخلص من الوجه المنتفخ أو المنتفخ، عليك اتباع بعض الخطوات السهلة.

قلة شرب الماء

وفقًا للخبراء، فإن عدم ترطيب جسمك هو أكبر جريمة يمكنك ارتكابها بصحتك. يقول الأطباء إن الماء لا يروي عطشك فحسب، بل يطرد أيضًا أي صوديوم زائد يحتفظ به جسمك من الوجبات السابقة. يرسل دماغك إشارات تزيد من العطش إذا كانت مستويات الصوديوم أو الملح في الجسم مرتفعة. نتيجة لذلك، تشرب الماء، مما يزيد من إنتاج البول ويقلل الالتهاب.

يقول الأطباء إن الماء المطلوب في جسمك يتأثر بعمرك ووزن جسمك وبيئتك. عمومًا، تحتاج النساء إلى تسعة أكواب من السوائل يوميًا، بينما يحتاج الرجال إلى 13 كوبًا.

تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم

في حين أن الوجبات السريعة والمصنعة لذيذة ومسببة للإدمان، إلا أنها سيئة للصحة ، لذا ينصح الأطباء بتناول وجبات طازجة ومطبوخة في المنزل ومتوازنة وغير مملحة بشكل مفرط.

وفقًا للخبراء، فإن كثرة الملح تسبب احتباس الماء في الجسم، مما يؤدي إلى انتفاخ الوجه.

لذا، قلل من الأطعمة المصنعة، والتي بالإضافة إلى الملح محملة أيضًا بالكربوهيدرات المكررة. وفقًا للإرشادات الغذائية الأمريكية، تناول حوالي ملعقة صغيرة من الملح يوميًا. بدلاً من إضافة الملح، يمكنك أيضًا تتبيل طعامك بالأعشاب والتوابل الطبيعية مثل الفلفل والقرفة وإكليل الجبل.

قلة النوم

إن قلة النوم لها العديد من التأثيرات السلبية، بما في ذلك التسبب في التهاب الوجه أو انتفاخه أكثر من المعتاد. وفقًا للدراسات، فإن ليلتين من النوم غير الصحي يؤثران سلبًا على مظهر الوجه لدى النساء اللاتي عادة ما يغفون دون انقطاع ومنظم.

تشير الأدلة أيضًا إلى أن الحرمان من النوم يؤدي إلى الالتهاب - مما يؤدي إلى التورم. لذا، للتخلص من انتفاخ الوجه، والحصول على فوائد صحية أخرى، حاولى الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة.

قلة النشاط البدني

يحدث التورم إذا احتفظ جسمك بالكثير من الملح والماء. أفضل طريقة للتخلص منهما هي التعرق، ويمكنك الحصول على أفضل نتيجة من خلال ممارسة الرياضة بانتظام. لا يؤدي النشاط البدني إلى فقدان الوزن فحسب، بل يجلب أيضًا تغييرات إيجابية لملامح وجهك.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب عليك ممارسة الرياضة بشكل معتدل لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

سرعة تناول الطعام

إذا كنت تتناول وجباتك بسرعة، فقد حان الوقت لإبطاء سرعتك - إذا كنت تريدين إزالة الانتفاخ من وجهك وبقية جسمك. إن التسرع في تناول الطعام والانتهاء منه بسرعة يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام. وفقًا للخبراء، فإن مضغه بشكل صحيح والتباطؤ لا يجعلك تستمتع بالنكهات فحسب، بل يساعدك أيضًا على تقدير الشبع في وقت أقرب والتوقف عن تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية طوال اليوم.

مارسى الأكل بوعي وانتبهى إلى التحكم في الحصص واحتفظى بطبق متوازن يحتوي على المزيج الصحيح من البروتين والفيتامينات والحديد والعناصر الغذائية المهمة الأخرى التي تحافظ على وزنك تحت السيطرة.

