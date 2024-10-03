تجربتي مع ارتفاع مستوى الكوليسترول لدى طفلي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - إذا كنت تعتقدين أن ارتفاع نسبة الكوليسترول فقط عند البالغين، فأنت مخطئة. في الواقع، يمكن أن يعاني الأطفال الصغار أيضاً من ارتفاع نسبة الكوليسترول والذي يمكن أن يحدث بسبب عوامل مختلفة. إذا ترك الطفل دون مراقبة، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول لديه يمكن أن يسبب أمراضاً مختلفة عندما يكبر، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، لذلك يحتاج طفلك إلى إجراء اختبار الكوليسترول لمعرفة ما إذا كان لديه مستويات عالية من الكوليسترول. إليك وفقاً لموقع "webmd"أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول عند الأطفال وكيفية علاجه؟

أسباب ارتفاع الكوليسترول عند الأطفال

تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون يؤدي إلى تراكم الكوليسترول - الصورة من موقع AdobeStock

يجب القيام بإجراء اختبار الكوليسترول لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9-11 سنة و17-21 سنة ومع ذلك، يحتاج الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين فما فوق أيضاً إلى إجراء هذا الاختبار إذا كانت لديهم الخصائص أو الأعراض التالية لارتفاع نسبة الكوليسترول لدى الأطفال.

التاريخ العائلي للإصابة بأمراض القلب، خاصة قبل سن 55 عاماً لدى الرجال أو قبل سن 65 عاماً لدى النساء.

يعاني الطفل من زيادة الوزن أو السمنة.

الإصابة بحالات طبية معينة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري لدى الأطفال أو المراهقين الذين يدخنون.

يُصاب الطفل بارتفاع نسبة الكوليسترول نتيجة لبعض العوامل الوراثية.

تناول الطفل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة بشكل متكرر إلى تراكم الكوليسترول في الجسم، وتشمل هذه الأطعمة اللحوم والحليب ومنتجات الألبان (الجبن والآيس كريم)، والأطعمة المقلية، واللحوم المصنعة (النقانق، واللحم المقدد، وما إلى ذلك).

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مستويات الكوليسترول لدى الأطفال

تعد المستويات الطبيعية للكوليسترول أقل من 170 ملجم/ديسيلتر ومستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أقل من 110 ملجم/ديسيلتر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 18 عاماً، بينما قد يكون إجمالي الكوليسترول المرتفع 200 ملجم/ديسيلتر أو أكثر ومستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) 130 ملجم/ديسيلتر أو أكثر.

يجب على الأمهات أيضاً توخي الحذر عندما يكون إجمالي مستويات الكوليسترول بين 170-199 ملجم/ديسيلتر وLDL بين 110-129 ملجم/ديسيلتر لأنه إذا ترك دون علاج، يمكن أن يكون لدى الأطفال ارتفاع في مستويات الكوليسترول في الدم.

كيفية علاج ارتفاع الكوليسترول عند الأطفال

أفضل طريقة لخفض مستويات الكوليسترول لدى الطفل هي تغيير عادات الطفل الغذائية وتعويده على ممارسة الرياضة بانتظام، وإذا لم تنجح هذه الطريقة، فقد يحتاج طفلك إلى دواء لخفض الكوليسترول، ويمكن للأطباء إعطاء هذا الدواء فقط للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات والذين تصل مستويات الكوليسترول LDL لديهم إلى 190 ملغم / ديسيلتر أو أعلى.

لكن، قبل اللجوء إلى الأدوية، يمكنك مساعدة طفلك على خفض مستويات الكوليسترول والسيطرة عليه إذا ظهرت عليه علامات ارتفاع الكوليسترول بالطريقة التالية:

الانتباه لتناول طفلك للدهون

اختاري الحليب الخالي أو قليل الدسم والأطعمة الأخرى قليلة الدسم لطفلك- الصورة من موقع Freepik

يجب إعطاء الأطفال أغذية تحتوي على الدهون الكاملة والدهون المشبعة بكميات محدودة، لذلك اختاري الحليب الخالي أو قليل الدسم والأطعمة الأخرى قليلة الدسم، وقومي أيضاً بالحد من استهلاك طفلك للدهون بالشروط التالية:

إجمالي كمية الدهون التي يجب أن يتناولها طفلك في اليوم هي 30% أو أقل من إجمالي السعرات الحرارية يومياً (45-65 جراماً من الدهون يومياً).

يجب أن يكون تناول الدهون المشبعة أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية في اليوم بالنسبة للأطفال الذين لديهم مستويات الكوليسترول عالية، ويجب أن يقتصر تناول الدهون المشبعة إلى أقل من 7٪ من إجمالي السعرات الحرارية يومياً.

تناول الكوليسترول يجب أن يكون أقل من 300 ملغ في اليوم ومع ذلك، بالنسبة للأطفال الذين لديهم مستويات كوليسترول عالية يجب أن يكون تناول الكوليسترول 200 ملغ فقط في اليوم.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة كلما أمكن ذلك.

تناول الدهون الصحية

يحتاج الأطفال إلى الدهون لدعم نموهم وتطورهم. ومع ذلك، فمن الأفضل اختيار الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية للأطفال، ويمكنك استبدال الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة بالأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة، مثل المكسرات والأسماك وزيت الزيتون وزيت الكانولا.

تناول الكثير من الطعام الصحي

ليس فقط الدهون، بل قومي أيضاً بتوفير مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية للأطفال لتلبية الاحتياجات الغذائية التي يحتاجها الأطفال.

قدمي لطفلك مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة وتوفير مصادر أخرى للبروتين إلى جانب اللحوم، مثل المكسرات والبذور.

ومن المهم أيضاً الحد من تناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على السكر المضاف أو المحليات الصناعية وكذلك الأطعمة المعلبة.

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القيمة الغذائية

إذا قمت بشراء طعام معلب للأطفال، فيجب عليك أولاً قراءة أية معلومات عن القيمة الغذائية الموجودة على العبوة فيمكنك معرفة كمية الدهون التي تحتوي عليها الأطعمة المعبأة في كل حصة يتناولها الطفل، مما يسهل عليك الحد من تناول طفلك للدهون.

ممارسة الرياضة يومياً

تشجيع الأطفال وتعريفهم بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة يومياً، مثل المشي وركوب الدراجات والجري والسباحة يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيء وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد لدى الأطفال.

وزن طفلك

إذا كان وزن طفلك ضمن المعدل الطبيعي، عليك الاستمرار في الحفاظ عليه، وفي الوقت نفسه، إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن، فيمكنك محاولة تقليل وزنه باستخدام الطرق السابقة.

أيضاً إذا كان لديك أو لزوجك تاريخ من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن طفلك معرض أيضاً لهذا الخطر لذا، لا تترددي في استشارة الطبيب إذا ظهرت عليه علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.