فهم كيفية تأثير المشكلات المالية على أطفالك وما يمكنك فعله للمساعدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - يلعب المال دوراً مهماً في حياتنا، لكنه قد يكون له تأثير خاص على أطفالنا. ومع المشهد المالي المتغير باستمرار وعدم اليقين بشأن المستقبل، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نفهم كيف يمكن للقضايا المالية أن تؤثر على أطفالنا وما يمكننا فعله لمساعدتهم.

يمكن أن تكون معرفة أساسيات الثقافة المالية، وإعداد الميزانية مع الأطفال والتخطيط للمستقبل، ومناقشة الأمور المالية بصراحة مع أطفالك، خطوات أساسية لضمان استعداد أطفالك للتحديات المالية في الحياة. سيقدم الخبراء والاختصاصيون في هذا الموضوع نظرة عامة على الطرق التي يمكن أن تؤثر بها المشكلات المالية على أطفالك، ويقدمون نصائح مفيدة حول ما يمكنك القيام به للمساعدة.

اشرحي لأطفالك ما هي الثقافة المالية؟

اشرحي لأطفالك ما هي الثقافة المالية؟



الثقافة المالية هي فهم المال وأهميته وكيفية عمله. من الضروري تحقيق الثقافة المالية لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة حياتك على المدى الطويل، سواء من الناحية المالية أو العاطفية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال، الذين هم في طور تأسيس عاداتهم المالية وهويتهم الخاصة. حيث تتأثر الثقافة المالية بعوامل متعددة، بما في ذلك التعليم والبيئة والجينات. الثقافة المالية هي مهارة يجب تدريسها وممارستها بانتظام لتحسينها.

نظراً لأن الثقافة المالية يمكن أن تؤثر على كل جانب من جوانب حياتك، فمن المهم فهم الأساسيات. وكما أوضحنا، يجب غرس الوعي المالي عند الأطفال لإعدادهم للمستقبل وتجنب الوقوع في المشاكل المالية. ويشمل ذلك معرفة كيفية إدارة القرارات المالية السليمة واتخاذها، مثل إعداد الميزانية والتخطيط المالي وفهم أسعار الفائدة ودرجات الائتمان واللوائح المالية.

تأثير انعدام الأمن المالي على الأطفال

تأثير انعدام الأمن المالي على الأطفال



يرتبط الإجهاد المالي في مرحلة الطفولة بضعف الصحة وتدهور النتائج المدرسية في مرحلة البلوغ. كما يؤثر الإجهاد المالي في مرحلة الطفولة على الصحة النفسية والنمو. حيث وجدت دراسة تبحث في آثار ديون الوالدين على المراهقين أن انعدام الأمن المالي الناجم عن الديون المرتفعة و/أو الدخل المنخفض له تأثير سلبي على تواصل الوالدين مع المراهقين، ما قد يؤثر على الصحة النفسية للمراهق، ويظهر التأثير في هذه العوامل:

انخفاض احترام الذات عند المراهق

المعاناة من الاكتئاب، والقلق عند الأطفال

ظهور مشاكل أخرى تتعلق بالصحة العقلية.

تحمل الأطفال المزيد من المسؤوليات والقيام بأعمال أكثر مما هو مناسب لأعمارهم.

ظهور مشكلات سلوكية لدى الأطفال ونموهم السلبي

التأثير على الأداء المدرسي.

تأثير انعدام الأمن المالي على الأبوين

تحميل الأطفال مسؤولية أكبر بسبب الضائقة المالية، وهو ما قد يؤثر سلباً على نمو أطفالهم.

شعور الوالدين بالتوتر وقلة قدرتهم على توفير احتياجات أطفالهم بطرق أخرى.

استخدام الآباء لأساليب أكثر قسوة في التعامل مع أطفالهم. وقد شمل ذلك الصراخ في وجه أطفالهم؛ والعقاب البدني مثل الضرب.

ارتباط التربية القاسية بالأطفال الذين يعانون من سلوكيات داخلية مثل البكاء المتكرر والشعور بالوحدة.

ظهور أعراض الاكتئاب لدى الوالدين ما قد يؤثر على جودة العلاقة بين الشريكين.

تعرض الأمهات لضربة أكبر في حياتهن المهنية لأنهن أكثر ميلاً إلى رعاية الأطفال في المنزل، وهذا يؤثر على أدائهن.

كيف تعلمين طفلك إعداد الميزانية؟

كوني قدوتهم، وهذا يعني أن تكوني مسؤولة مالياً بنفسك



قد تبدو عملية إعداد الميزانية، وخاصة عندما يكون ابنك صغيراً مهمة شاقة، ولكنها تشكل جزءاً مهماً من الثقافة المالية. لأنه من المهم إعداده للنجاح المالي، وهذا يعني تعليمه كيفية إعداد الميزانية، وتتبع الإنفاق في العائلة، وتحديد أولويات الاحتياجات، حيث تتيح لك الميزانية فهم أين تذهب أموال الأبوين وتساعده على تحديد أهداف واقعية.

من المهم البدء في إعداد الميزانية في أقرب وقت ممكن، لأن هذه هي أفضل طريقة للاستعداد للمستقبل. ومن المهم أيضاً البدء مبكراً عند التخطيط للمستقبل. من خلال تحديد الأهداف وفهم كيفية تحقيقها، ستكون مستعداً بشكل أفضل لأي تحديات مالية قد تواجه العائلة، وذلك يتم عبر الخطوات الآتية: .

تواصلي مع طفلك، فالتواصل هو مفتاح لصحة الأسرة، ولا يختلف التواصل المالي عن ذلك.

ابدئي في إجراء مناقشات مالية في وقت مبكر مع أطفالك واجعليها جزءاً مستمراً من الحياة الأسرية.

استمعي لأطفالك عندما يطرحون الأسئلة لفهم الأمور المالية بشكل أفضل، حتى لو كانوا صغاراً جداً بحيث لا يمكنهم المساهمة في المحادثة.

لا تذكري في المناقشات المالية مقدار المال الذي تكسبينه أنت والأب.

ناقشي مع أطفالك كيفية ادخارك وإنفاقك واستثمار أموالك، وكذلك ما الذي يجعل الهدف المالي مناسباً.

ناقشي معهم التحديات المالية، مثل الديون والائتمان، وكذلك النجاحات المالية، مثل الحصول على زيادة في الراتب. يمكن أن يساعد هذا في تطبيع التحديات والنجاحات المالية وجعلها أقل رعباً لأطفالك. ويساعدهم على فهم كيفية التغلب على هذه المشكلات، كما يمنحهم الفرصة لطرح الأسئلة وفهم هذه القضايا بشكل أفضل.

حددي الأهداف القصيرة والطويلة الأجل لميزانية الأسرة، وفهم كيفية تحقيقها.

كوني قدوتهم، وهذا يعني أن تكوني مسؤولة مالياً بنفسك، وأن تكوني قدوة لأطفالك في السلوك الذي تريدين أن يتبنوه. ومن المهم أيضاً مناقشة التحديات والنجاحات المالية مع أطفالك.

قدمي الحلول و التوجيه، بدلاً من تركهم يشعرون بالخوف. يمكن أن يساعد هذا في إعداد أطفالك بشكل أفضل للتحديات المالية في الحياة الواقعية.

تنبئي بالتحديات التي قد يواجهها أطفالك في المستقبل رغم أن هذا قد يكون صعباً لهذا السبب، لكن من المهم تعليم أطفالك الثقافة المالية، حتى يكونوا مجهزين لمواجهة أي تحد مالي.

هل تجربين طرق تعليم الأطفال الادخار؟

تغير المشهد المالي

إن المشهد المالي يتغير باستمرار، وقد يكون من الصعب التعامل معه، وخاصة عندما يكون ابنك طفلاً. لكن تعليم أساسيات الثقافة المالية أمر مهم لمساعدتك على الاستعداد بشكل أفضل لأي تحديات مالية قد تواجهك. ومع ذلك، فإن الثقافة المالية وحدها لا تكفي.

يجب عليك أيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد بشكل أفضل لأي تحديات مالية قد تواجهك. أهم شيء يمكنك القيام به للاستعداد للتحديات المالية كطفل هو تعلم كيفية وضع الميزانية وتتبع إنفاقك وتحديد أولويات احتياجاتك.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص

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