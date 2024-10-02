شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لاتباع نظام غذائي صحي لمرضى السكري والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري هو حالة تحدث عندما يكون لديك الكثير من السكر في الدم. إنه اضطراب أيضي يضر بجهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. لذلك، من الضروري أن تحاول الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي في جميع الظروف، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

فيما يلي بعض النصائح الغذائية لمرضى السكري 1. السعرات الحرارية

السعرات الحرارية هي الطاقة التي يستمدها جسمك من الطعام بمساعدة الأنسولين. يعتمد تناول السعرات الحرارية يوميًا على نوع ملف النشاط (غير نشط، معتدل، وثقيل)، والعمر، والجنس، والحالة الغذائية والفسيولوجية للفرد، ويتم حسابها بناءً على وزن الجسم المثالي للمريض. سيخطط طبيبك وأخصائي التغذية لتناول السعرات الحرارية يوميًا. ولكن من الضروري دائمًا مراقبة تناول السعرات الحرارية.

2. الكربوهيدرات المكررة مقابل الكربوهيدرات المعقدة



الأطعمة السكرية (السكر والحلويات ومربى الجيلي وما إلى ذلك)، والكربوهيدرات المكررة أو المعالجة (الخبز الأبيض والمايدا وما إلى ذلك) ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة بينما الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الخضراوات والحبوب الكاملة تزيد من نسبة السكر في الدم تدريجيًا. تتمتع الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه بمؤشر جلايسيمي أقل. تتمتع الأطعمة المكررة بمؤشر جلايسيمي مرتفع، لذا فهي تسبب ارتفاعًا مفاجئًا وحادًا في نسبة السكر في الدم. إذا لم يستخدم الجسم هذا السكر في الدم، يتم تخزينه على شكل دهون. توفر الكربوهيدرات الطبيعية - تلك الموجودة في الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه - الفيتامينات والمعادن والألياف. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي عادةً على سعرات حرارية أقل من الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف.

3. الألياف



الألياف الغذائية هي مصدر للكربوهيدرات. توجد الألياف في الأطعمة النباتية مثل الفاكهة والخضراوات والبقوليات والبازلاء والأرز البني والخبز والحبوب الكاملة. لا يتم هضم الألياف أو امتصاصها مثل النشويات الأخرى، وبالتالي يكون لها تأثير أقل على زيادة سكر الدم وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية وخفض الكوليسترول الضار. التوصية هي تناول 20-35 جرامًا من الألياف يوميًا.

4. البروتين



يلعب البروتين دورًا مهمًا في أجسامنا. فهو يشكل خُمس وزن الجسم الإجمالي. وتشمل خيارات البروتين الموصى بها لغير النباتيين بياض البيض والأسماك والدجاج الخالي من الدهون باعتدال. ويفضل تجنب تناول كميات كبيرة من البروتين من مصادر حيوانية. ويمكن للنباتيين تناول فول الصويا والبقوليات والحبوب والحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم .

5. الدهون



يمكن أن تكون مصادر الدهون في الطعام من الدهون المرئية، والتي تشتق من الدهون الحيوانية، مثل الزبدة والسمن والزيت النباتي أو الدهون غير المرئية (البيض واللحوم والمكسرات والبذور الزيتية). والدهون والمواد الزيتية مثل زيت الطهي والقشدة والزبدة والمايونيز، لا ترفع نسبة الجلوكوز في الدم. إنها تبطئ إفراغ المعدة وتقلل من معدل ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم بعد تناول وجبة مختلطة. لكنها تضيف السعرات الحرارية والكوليسترول. على الرغم من أن الدهون مهمة وتعزز طعم الطعام، فمن الضروري أن نتذكر أنها مصدر مركّز للسعرات الحرارية في الأطعمة. كل جرام من الدهون يعطي 9 سعرات حرارية (ضعف عدد السعرات الحرارية الموجودة في البروتين أو الكربوهيدرات).

لذلك، فإن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة نشاط بدني منتظم يمكن أن يؤدي إلى خفض قيم الهيموجلوبين السكري (HbA1c) لديك بنسبة تتراوح بين 0.5 إلى 0.2%، وهو ما يعادل تأثير أقوى الأدوية المضادة لمرض السكري عن طريق الفم المتوفرة في السوق اليوم. إليك أفضل خطة نظام غذائي لمرضى السكري للتحكم في مستويات السكر في الدم .