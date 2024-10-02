شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. علاجات طبيعية لحماية طفلك من الفيروس التنفسي المخلوي والان مع تفاصيل الخبر

الفيروس المخلوي التنفسي هو عدوي فيروسية تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، يصيب الأطفال الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، وفقا لموقع onlymyhealth.

فغالبًا يبدأ الفيروس المخلوي التنفسي بأعراض مشابهة لنزلات البرد كسيلان الأنف والسعال والحمى الخفيفة، ولكن يمكن أن يتفاقم إلى مشاكل تنفسية أكثر حدة مثل الصفير وصعوبة التنفس واحتقان شديد، وينتشر هذا الفيروس خلال فصل الخريف والشتاء.

وقدم التقرير أبرز العلاجات المنزلية لعلاجه، ومنها: - حافظ على رطوبة جسدك

يعد الترطيب المناسب أمرًا بالغ الأهمية لإدارة أعراض فيروس المخلوي التنفسي، ووفقًا لدراسة 2011 تتضمن فوائد السوائل ما يلي: تعويض فقدان السوائل المتزايد بسبب الحمى والتنفس السريع، ومعالجة الجفاف الناتج عن قلة تناول السوائل، وتخفيف المخاط لتسهيل طرده، وتخفيف المخاط الأنفي، والحفاظ على رطوبة الجهاز التنفسي من أجل الراحة العامة.

لذا، يجب عليك تناول الماء ، و بالنسبة للأطفال الصغار، قدم لهم سوائل مثل عصائر الفاكهة المخففة للحفاظ على ترطيب الجسم والمساعدة في إزالة المخاط.

- استخدم جهاز ترطيب

هل تعلم أن الهواء الجاف قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز التنفسي، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة ويزيد من التهيج في مجاري الهواء؟ يمكن لمرطب الضباب البارد أن يضيف الرطوبة إلى الهواء، مما يساعد على تخفيف الازدحام و تهدئة الممرات الأنفية المتهيجة، تأكد من تنظيف جهاز الترطيب بانتظام لمنع نمو العفن والبكتيريا.

- قطرات الأنف الملحية

وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، فيمكن لقطرات أو بخاخات الأنف المالحة أن تحافظ على ترطيب ممرات الأنف وتخفيف الاحتقان، ويساعد المحلول الملحي على ترطيب ممرات الأنف وتخفيف المخاط، مما يسهل إزالته، و بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، استخدم قطرات المحلول الملحي حسب التوجيهات، وامتص المخاط برفق باستخدام حقنة بصلية إذا لزم الأمر.

- استنشاق البخار

يمكن أن يساعد استنشاق البخار في تخفيف الاحتقان وتوفير راحة مؤقتة من أعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي. قم بعمل حمام بخار عن طريق ملء وعاء بالماء الساخن ووضع منشفة فوق رأسك أثناء الانحناء فوق الوعاء. اقضِ حوالي 10 دقائق في استنشاق البخار، و بدلاً من ذلك، يمكن أن يوفر الاستحمام بالماء الدافئ مع البخار أيضًا الراحة. بالنسبة للأطفال، تأكد من الإشراف لتجنب الحروق.

- ارفع الرأس

يساعد رفع الرأس على تقليل الاحتقان وتسهيل التنفس، وبالنسبة للرضع، ارفع رأس مرتبة سريرهم قليلاً، ولكن تجنب دعمهم بالوسائد مباشرة. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا والبالغين، استخدم وسائد إضافية لإبقاء الرأس مرتفعًا أثناء الراحة أو النوم.

- العسل والليمون

بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد والبالغين، يمكن لمشروب دافئ من العسل و الليمون أن يهدئ التهاب الحلق ويخفف من السعال، و يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا الطبيعية ويمكن أن يساعد في تغليف الحلق وتهدئته، بينما يضيف الليمون فيتامين سي ويساعد في تقليل المخاط. امزج ملعقة كبيرة من العسل مع القليل من عصير الليمون الطازج في الماء الدافئ.

- الزنجبيل والكركم

الزنجبيل والكركم لهما خصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وتعزيز صحة الجهاز التنفسي بشكل عام. قم بإعداد شاي مهدئ عن طريق غلي شرائح الزنجبيل الطازجة وقليل من الكركم في الماء. قم بتصفية الشاي وشربه دافئًا. يمكن أن يساعد هذا المزيج تخفيف تهيج الحلق ودعم الجهاز المناعي.

نصائح إضافية لإدارة فيروس المخلوي التنفسي -الراحة والتعافي

يعد ضمان الحصول على قسط كافٍ من الراحة أمرًا ضروريًا للتعافي. شجع على الحصول على قسط كبير من النوم وتجنب الأنشطة الشاقة لمساعدة الجسم على التعافي.

-راقب الأعراض

راقب الأعراض واطلب العناية الطبية إذا ساءت أو إذا ظهرت علامات ضائقة تنفسية شديدة، مثل صعوبة التنفس أو ازرقاق الجلد أو ارتفاع درجة الحرارة.

-تجنب المهيجات

ابتعد عن الدخان والروائح القوية وغيرها من المهيجات التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز التنفسي. تأكد من أن البيئة نظيفة وخالية من الغبار أو المواد المسببة للحساسية.