شكرا لقرائتكم خبر عن شاركيه أمور المنزل.. ازاى تتعاملى مع زوجك نفسيا بعد طلوعه على المعاش والان مع تفاصيل الخبر

تواجه كثير من الزوجات مشكلات مع زوجها بعد سن المعاش، حيث تزداد فترات جلوسه فى المنزل، ويصبح أكثر تدخلاً شئونه، وهو ما يسبب مشادات بينه وبين زوجته، فى هذا التقرير نقدم نصائح نفسية للمرأة للتعامل مع فترة سن المعاش مع زوجها.

قالت الدكتورة سامية أحمد عبد الرحمن، أستاذ مساعد طب المسنين وعلوم الإعمار بكلية الطب جامعة عين شمس، لـ"الخليج 365"، إن مرحلة سن المعاش من المراحل الخطرة التى يجب أن تتعامل فيها الأسرة بحكمة مع الرجل، حيث يبدأ شعوره بأنه ليس له قيمة.

وأوضحت أن الصبر فى التعامل مع الزوج من أهم الأشياء التى تقلل المشاكل بعد جلوس الزوج فى المنزل، والنقاش معه حتى تصلا لحلول وسط.

وأشارت إلى أنه من الضرورى أن تشرك الزوجة زوجها فى كل شىء فى المنزل من قبل سن المعاش وبعده، وأن تستمع لرأيه، حيث قد يقدم لها وجهة نظر مختلفة، لأنه ينظر للأمور من ناحية جديدة مختلفة عنها.

وأكدت أنه من الضرورى أن يُشعر الزوج أنه مرحب به فى المنزل وأنه مصدر سعادة وكذلك عدم انتقاده.

ونصحت بضرورة إشراكه فى أنشطة يحبها، فمثلاً إذا كان يحب القراءة يمكن شراء كتاب له كهدية، أو ج تشاهد الأسرة فيلماً سوياً وتتناقش فيه