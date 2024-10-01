شكرا لقرائتكم خبر عن دليل متكامل لأعراض مرض ألزهايمر وترتيب ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

مرض الزهايمر من الأمراض الشائعة بين كبار السن، ومن المهم معرفة أعراض هذا المرض فى مراحله المبكرة لإبطاء تقدمه، خاصة أنه لا يوجد علاج له وكل العلاجات الموجودة تقلل الأعراض فقط، لذا فى هذا التقرير نتعرف على مراحل يمر بها مريض الزهايمر منذ بدايته، وفقا لموقعى Alz info و Penn medicine.

المرحلة الأولى: قبل ظهور الأعراض

فى هذه المرحلة يكون الأشخاص بدون أعراض للتدهور المعرفي والوظيفي، وبدون أى تغيرات سلوكية ومزاجية.

تبدأ التغيرات في الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر قبل أن تُلاحظ الأعراض.

هذه الفترة الزمنية تبدأ على الأرجح قبل 10 أو 15 عامًا قبل ظهور الأعراض على الأشخاص.

المرحلة الثانية: فقدان الذاكرة الذاتي

يشكو الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من صعوبات معرفية ووظيفية. يذكر كبار السن الذين يعانون من هذه الأعراض أنهم لم يعودوا قادرين على تذكر الأسماء بسهولة كما كانوا قبل 5 أو 10 سنوات؛ كما قد يواجهون صعوبة في تذكر الأماكن التي وضعوا فيها الأشياء مؤخرًا.

يتدهور الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بمعدلات أعلى من الأشخاص في نفس العمر والأشخاص الأصحاء. أظهرت الأبحاث أن هذه المرحلة من التدهور المعرفي الذاتي تستمر لمدة 15 عامًا لدى الأشخاص الأصحاء.

المرحلة الثالثة: ضعف إدراكي خفيف

يظهر الأشخاص في هذه المرحلة عجزًا خفيًا، ولكن يلاحظه الأشخاص المرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالشخص الذي يعاني من ضعف إدراكي خفيف. قد يتجلى العجز الخفي بطرق متنوعة. على سبيل المثال، قد يكرر الشخص المصاب بضعف إدراكي خفيف الاستفسارات بشكل ملحوظ. كما تتأثر القدرة على أداء الوظائف التنفيذية. وعادة ما ينخفض أداء الوظائف لدى الأشخاص الذين ما زالوا يعملون في بيئات عمل معقدة. وبالنسبة لأولئك الذين يتطلب منهم إتقان مهارات عمل جديدة، مثل الكمبيوتر أو الآلات الأخرى، فقد يصبح الانخفاض في هذه القدرات واضحًا.



وقد يعاني الأشخاص المصابون بالضعف الإدراكي البسيط الذين لا يعملون، ولكنهم يخططون لأحداث اجتماعية معقدة، من انخفاض في قدرتهم على تنظيم مثل هذه الأحداث. وقد تكون هذه مرحلة مبكرة من مرض الزهايمر، ومع ذلك، من المهم أن يسعى الشخص للحصول على المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن، لتحديد ما إذا كانت مجموعة واسعة من الحالات الطبية قد تسبب أو تساهم في صعوبات الشخص.



ويجب الحصول على فحوصات الدم والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ للمساعدة في تحديد ما إذا كان الفرد يعاني من الضعف الإدراكي البسيط بسبب مرض الزهايمر وما إذا كانت هناك أسباب أخرى أو ظروف تساهم في التدهور المعرفي للشخص.



وقد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالضعف الإدراكي البسيط من عجز في التركيز. ويبدأ العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض في الشعور بالقلق، والذي قد يكون واضحًا بشكل واضح.



يبلغ متوسط المدة الإجمالية لمرحلة التدهور المعرفي المعتدل لدى الأشخاص الأصحاء سبع سنوات. وفي الأشخاص الذين لا يُطلب منهم أداء مهام معقدة أو مهنية أو اجتماعية، قد لا تصبح الأعراض في مرحلة التدهور المعرفي المعتدل هذه واضحة لأفراد الأسرة أو الأصدقاء حتى منتصف هذه المرحلة أو قرب نهايتها.

المرحلة الرابعة: التدهور المعرفي المعتدل

يمكن إجراء تشخيص مرض الزهايمر بدقة كبيرة في هذه المرحلة. أكثر عجز الأداء شيوعًا لدى هؤلاء الأشخاص هو انخفاض القدرة على إدارة الأنشطة العملية (المعقدة) في الحياة اليومية، مما قد يعيق قدرتهم على العيش بشكل مستقل. بالنسبة للشخص في المرحلة الرابعة، قد يصبح هذا واضحًا في شكل صعوبات في دفع الإيجار والفواتير الأخرى، وعدم القدرة على كتابة الشيكات بالتاريخ أو المبلغ الصحيح دون مساعدة.

يبدأ الأشخاص الذين قاموا بإعداد وجبات الطعام لأفراد الأسرة في إظهار انخفاض في الأداء في هذه المهارات.

تظهر أعراض فقدان الذاكرة أيضًا في هذه المرحلة على سبيل المثال، قد لا يتذكرون الأحداث الأخيرة الكبرى، مثل عطلة أو زيارة أحد الأقارب.

قد تحدث أخطاء واضحة في تذكر يوم الأسبوع أو الشهر أو موسم السنة.



لا يزال الأشخاص في هذه المرحلة قادرين بشكل عام على تذكر عنوانهم الحالي الصحيح؛ يمكنهم عادةً تذكر الظروف الجوية في الخارج بشكل صحيح.

على الرغم من العجز الواضح في الإدراك، لا يزال الأشخاص في هذه المرحلة قادرين على البقاء على قيد الحياة بشكل مستقل في بيئات المجتمع.

غالبًا ما يبدو الشخص المصاب بمرض الزهايمر الخفيف أقل استجابة عاطفية مما كان عليه من قبل.

إن غياب الاستجابة العاطفية يرتبط بإنكار الشخص لعجزه، وهو ما يكون ملحوظًا أيضًا في هذه المرحلة.