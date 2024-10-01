شكرا لقرائتكم خبر عن يحسن الحالة فى 5 أسابيع.. FDA توافق على عقار جديد لعلاج الفصام والان مع تفاصيل الخبر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"على عقار جديد لعلاج مرض الفصام، ويعد هذا الدواء أول فئة جديدة من الأدوية التي تستهدف مستقبلات دماغية محددة دون التأثير على مسارات الدوبامين.

ووفقا لما نشره موقع indiatoday فالفصام هو مرض عقلي خطير يؤثر على حوالي 2.8 مليون شخص في الولايات المتحدة، فالعلاجات الحالية غالبا ما تؤدي إلى عدم السيطرة الكافية على الأعراض أو الآثار الجانبية التي لا تطاق.

كما يعد الفصام اضطراب في الصحة العقلية يؤثر على طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفته، و يمكن أن تشمل الأعراض المرتبطة بالمرض بالأوهام والهلوسة والتفكير غير المنظم وضعف الأداء.

وتظهر هذه الحالة عادة في أواخر مرحلة المراهقة أو أوائل مرحلة البلوغ، وغالبًا ما يتضمن العلاج مزيجًا من الأدوية المضادة للذهان والعلاج النفسي.

ويقدم هذا الدواء الجديد الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طريقة جديدة لإدارة أعراض الفصام، حيث تمت الموافقة علي العقار الجديد بناءً على البيانات المستمدة من التجارب السريرية ، والتي أظهرت انخفاضًا كبيرًا في أعراض الفصام مقارنةً بالعلاجات الأخرى.

وهذا الدواء فموي يعد أول فئة جديدة من الأدوية منذ عقود تقدم نهجًا مختلفًا من خلال استهداف مستقبلات محددة في الدماغ دون التأثير على مسارات الدوبامين، ويعمل العقار الجديد علي تحسن الحالة المرضية للمصاب علي مدي 5 أسابيع.

وأوضح التقرير أيضا أن العلاجات القديمة للفصام استهدفت معظم الأدوية المضادة للذهان المستخدمة لعلاج الفصام مسارات الدوبامين، وتحديدًا مستقبلات D2، للتحكم في الأعراض، ومع ذلك، فإن هذا العلاج له حدوده، حيث إن العديد من المرضى لا يستجيبون بشكل جيد أو يعانون من آثار جانبية كبيرة.

ومن ناحية أخرى، يستهدف كوبينفي مستقبلات M1 وM4 في الدماغ، مما يوفر طريقة جديدة لإدارة أعراض الفصام.