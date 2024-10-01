مشروبات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة ومنع السكتة الدماغية

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الكوليسترول عبارة عن مادة دهنية شمعية يستخدمها الجسم لصنع خلايا وهرمونات جديدة، وفي حين يلعب الكوليسترول دورًا مهمًا في مساعدة الجسم على العمل بشكل مثالي، فإن وجود كمية زائدة منه في الدم يمكن أن يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبالتالي، يجب إدارة الكوليسترول الزائد، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول المرتفع (LDL) من أجل الحفاظ على صحة القلب.

يوصي الخبراء حسب موقع "هيلث سايد"، باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام الأمر الذى يمكن أن يساعد في إدارة مستويات الكوليسترول بشكل فعال، لذا فإن إعطاء الأولوية لروتين صباحي صحي أمر بالغ الأهمية، كما أن تناول مشروب صباحي مغذي يمكن أن يكون خطوة مفيدة.

مشروبات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل طبيعي



أفضل مشروبات صباحية صحية يمكنها بسهولة خفض مستويات الكوليسترول في الدم بشكل طبيعي، وبالتالي منع السكتة الدماغية:

الشاي الأخضر



لا يساعد شرب الشاي الأخضر في التحكم في وزنك فحسب، بل يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول ، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، والتي يمكنها خفض الكوليسترول "الضار مع تعزيز الكوليسترول الجيد.

ماء الليمون



ابدأ يومك بكوب من ماء الليمون وشاهد كيف يساعد بشكل سحري في التحكم في مستويات الكوليسترول لديك، شرب كوب دافئ من ماء الليمون على معدة فارغة يمكن أن يساعد في الهضم ويساعد في إزالة السموم من جسمك. فيتامين سي الموجود في الليمون مفيد لخفض الكوليسترول وتخفيف الالتهاب، فهى طريقة منعشة لبدء روتينك الصباحي بفوائد صحية.

حليب الشوفان



حليب الشوفان هو خيار لذيذ وخالي من منتجات الألبان ويحتوي على نسبة عالية من البيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول، لذا فإن إضافة حليب الشوفان إلى وجبة الإفطار يمكن أن يدعم صحة القلب ويجعل التحكم في الكوليسترول أكثر لذة ومتعة.

عصير البنجر



يحتوي عصير البنجر على كميات كبيرة من النترات، والتي يمكن أن تساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، لذا فإن بدء يومك بعصير البنجر يمكن أن يكون إضافة رائعة لنظام غذائي صحي للقلب.

الكركم



يحتوي الكركم على مادة الكركمين المعروفة بخواصها القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

عصائر مع بذور الكتان



بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، وكلاهما مفيد جدًا لخفض الكوليسترول، إضافة بذور الكتان إلى العصائر الصباحية يمكن أن يمنحك دفعة غذائية ويدعم جهودك في التحكم في الكوليسترول، امزجها مع الفواكه والخضراوات المفضلة لديك للحصول على وجبة إفطار لذيذة وصحية للقلب.

